Культурная программа II Европейских игр. Куда сходить и что посмотреть?

Целый спектр эмоций предлагает почувствовать своему зрителю масштабный выставочный проект, который открылся в Национальном художественном музее в рамках культурной программы II Европейских игр. В экспозиции – сотни работ выдающихся художников синеокой. На полотнах спорт и искусство сошлись воедино.

Екатерина Изофатова, куратор выставки: Игры здесь реализованы и в плане экспозиционного решения. Квинтэссенцией нашего выставочного проекта стал своеобразный диптих. Две работы из разных веков, они показывают эту разницу во времени, в стилях, интерпретации.

Дмитрий Солодкий, старший научный сотрудник отдела современного белорусского искусства Национального художественного музея РБ: Завершение экспозиционного решения является демонстрация альманаха «Советский спорт». Мы разместили в один видеоряд несколько хроник для того, чтобы можно было посмотреть разнообразные виды, разнообразные журналистские подходы к освещению этой темы.

11 июня накануне II Европейских игр там откроется арт-проект «Наш любимый край – Беларусь», в его стенах появится новая экспозиция. Десятки произведений декоративно-прикладного искусства продемонстрируют гостям столицы, насколько многогранна и глубока история нашей страны.

Вероника Сосновская, заведующий экспозиционным отделом Национального исторического музея Республики Беларусь: Это лира, XX век, мастером которой является Всеволод Жуковский. Лира – струнный инструмент, смычком здесь выступает колесо, прокручиваем это колесо и получается звук.

Также в рамках выставки впервые будет представлен уникальный монетный клад конца VIII и начала IX веков, найденный в Пинске в 1993 году.

Роман Крицук, старший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Данные монеты ходили на территории Восточной Европы и Азии в эпоху викингов. Они чеканились на территории Арабского халифата и были средневековым аналогом современных крупных валютных систем, по типу доллара или евро.