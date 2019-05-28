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Культурная программа II Европейских игр. Куда сходить и что посмотреть?

28 мая 2019 06:09
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Целый спектр эмоций предлагает почувствовать своему зрителю масштабный выставочный проект, который открылся в Национальном художественном музее в рамках культурной программы II Европейских игр. В экспозиции – сотни работ выдающихся художников синеокой. На полотнах спорт и искусство сошлись воедино.   

Культурная программа II Европейских игр. Куда сходить и что посмотреть? -1

Екатерина Изофатова, куратор выставки:   
Игры здесь реализованы и в плане экспозиционного решения. Квинтэссенцией нашего выставочного проекта стал своеобразный диптих. Две работы из разных веков, они показывают эту разницу во времени, в стилях, интерпретации.   

Культурная программа II Европейских игр. Куда сходить и что посмотреть? -4

Дмитрий Солодкий, старший научный сотрудник отдела современного белорусского искусства Национального художественного музея РБ: 
Завершение экспозиционного решения является демонстрация альманаха «Советский спорт». Мы разместили в один видеоряд несколько хроник для того, чтобы можно было посмотреть разнообразные виды, разнообразные журналистские подходы к освещению этой темы.  

Культурная программа II Европейских игр. Куда сходить и что посмотреть? -7

Выставка «Гульнi. Игры. Games» продлится по 3 июля.  

Культурная программа II Европейских игр. Куда сходить и что посмотреть? -10

Не остался в сторон Национальный исторический музей.

11 июня накануне II Европейских игр там откроется арт-проект «Наш любимый край – Беларусь», в его стенах появится новая экспозиция. Десятки произведений декоративно-прикладного искусства продемонстрируют гостям столицы, насколько многогранна и глубока история нашей страны.  

Культурная программа II Европейских игр. Куда сходить и что посмотреть? -13

Вероника Сосновская, заведующий экспозиционным отделом Национального исторического музея Республики Беларусь:
Это лира, XX век, мастером которой является Всеволод Жуковский. Лира струнный инструмент, смычком здесь выступает колесо, прокручиваем это колесо и получается звук.  

Культурная программа II Европейских игр. Куда сходить и что посмотреть? -16

Также в рамках выставки впервые будет представлен уникальный монетный клад конца VIII и начала IX веков, найденный в Пинске в 1993 году.  

Роман Крицук, старший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:   
Данные монеты ходили на территории Восточной Европы и Азии в эпоху викингов. Они чеканились на территории Арабского халифата и были средневековым аналогом современных крупных валютных систем, по типу доллара или евро.  

# Европейские игры # Екатерина Изофатова # Дмитрий Солодкий # Вероника Сосновская # Роман Крицук # Фотофакт # Выставки в Минске

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