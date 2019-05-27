Саснович и Лапко закончили выступление на «Ролан Гаррос»

Новости Беларуси. Сразу две белоруски завершили 27 мая свое выступление в одиночном разряде на открытом чемпионате Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем сделали они это уже в первом круге соревнований.
Новости Беларуси. Сразу две белоруски завершили 27 мая свое выступление в одиночном разряде на открытом чемпионате Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем сделали они это уже в первом круге соревнований.
Вера Лапко потерпела поражение от 457-го номера мирового рейтинга француженки Диане Пэрри – 2:6, 4:6. А Александра Саснович уступила словенке Полоне Херцог. Счет по сетам – 6:4, 2:6, 6:8.