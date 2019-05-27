Карина Ольховик, нападающая «Ислочь-РГУОР»: «Забила, как и надо было»

Новости Беларуси. Женская футбольная команда «Ислочь-РГУОР» одержала 4-ю победу в рамках чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперником «волчиц» в 7-м туре стал аутсайдер высшей лиги – команда «Славянка».

У «зеленых» нет ни одной победы в этом сезоне, и пока они замыкают турнирную таблицу. Футболистки «Ислочи» доминировали на протяжении всего матча: счет открыли уже на 15-й минуте, а последний, 11 мяч, забили уже на 90-й. Противопоставить такому напору «Славянка» ничего не смогла. Итоговый счет -- 11:0. 5 мячей на счету Карины Ольховик.

Карина Ольховик, нападающая ФК «Ислочь-РГУОР»:

Забила, как и надо было, как и настраивалась, поэтому положительные эмоции только. Все хорошо. Недооценивать соперника вообще нельзя, поэтому всегда настраиваемся на каждую игру.

Победа над «Славянкой» принесла «Ислочи» дополнительные 3 очка и добавила уверенности: «волчицы» все так же настроены на борьбу за призы чемпионата.