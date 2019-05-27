«Это в мире ещё никто не использовал». Показываем медали II Европейских игр-2019

Кирилл Королевич, руководитель компании по изготовлению медалей: Изюминка должна быть у этих медалей, чтобы отличаться от всех остальных. Самый основной акцент был сделан на то, что мы применили ноу-хау, это в мире ещё никто не использовал, по крайней мере, для спортивных медалей – это само покрытие на основе искусственных алмазов, наноалмазов. Это совершенно мелкие частички не такие, как вы привыкли при слове «алмаз» впечатлять, потому что на одной медали, хотя тут меньше карата по объёму материала, на самом деле, это один миллион миллиардов штук. Это огромнейшее количество частичек размером одного нанометра.

На днях в Мирском замке были презентованы главные награды II Европейских игр.

Покрытие здесь – чистое золото, то, что принято называть четыре девятки или 24 карата.

Пытались это всё сделать на уровне каких-то чисто белорусских брендов, которые на сегодняшний день присутствуют. Белорусское дерево – известный продукт, поэтому мы использовали чисто белорусские мотивы. Это деревянная коробка из белорусского дуба, всё местное.

Кирилл Королевич: Художник, который рисует эскиз, рисует его в одной проекции, поэтому нам пришлось очень много дорабатывать. Порядка 20 вариантов было предложено заказчику, фонду «Дирекция II Европейских игр 2019 года», после чего была выбрана модель, которая наиболее отвечала какому-то первоначальному эскизу и только после этого все увидели, что это, на самом деле, интересно.

Как создавали дизайн? Почему решили остановиться на папараць-кветке?

Кирилл Королевич: Здесь, в основном, медали, которые я представил, это наградные, которые получат победители. Их всего, вместе с сувенирными, порядка 10 тысяч, потому что всем участникам будут выдаваться, чуть поменьше, но тоже медали.

Чем отличаются чемпионские и призёрские награды? Или только материалом?

Кирилл Королевич:

Их сделали в такой же точности формы, только поменьше. Медаль 95 мм сделана, просто исходя из численности населения Беларуси – 95 млн. человек, то остальные просто там поменьше. Они порядка 75 мм.

Коллекционеры каким-то образом могут получить что-то похожее?

Кирилл Королевич:

Если это становится сувениром общедоступным, это уже не имеет никакой такой определённой ценности ни для кого. Весь смысл, что после того, как эти медали сделаны, проходит мероприятие: вся оснастка, которая была на изготовлении этих медалей, уничтожается, только тогда медали становятся ценными.

Только выкупить за какие-то безумные деньги, если кто-то продаст?

Кирилл Королевич:

Да только так, тогда это интересно. Весь коллекционный спорт в этом.