Кухарев на смешанной эстафете по биатлону в Минске: интересная, честная борьба, все очень долго готовились

Новости Беларуси. Вместо деловых костюмов – лыжная экипировка. 14 января столичные чиновники соревновались в смешанной эстафете по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командам нужно было преодолеть дистанцию свободным стилем протяженностью 4 километра. Помимо скорости, важна и меткость. На огневом рубеже – 5 мишеней. В случае промаха назначались штрафные круги за каждое попадание «в молоко». На дистанцию вышли представители администраций районов и Мингорисполкома.

Ольга Купченя, начальник управления спорта главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Огневой рубеж я преодолела без промахов. По дистанции – бежала как могла. Готовилась, каждый вечер практически после работы здесь, на трассе, небольшую дистанцию каталась.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Для меня, да, наверное, определенные трудности тоже были, но тем не менее со стрельбой справился успешно. Так что рекомендую всем: прежде чем участвовать в соревнованиях, все-таки нужно тренироваться, готовиться. Поэтому все на лыжи.

Кричалками и аплодисментами команды поддерживали коллеги, которые не рискнули выйти на трассу. Подобные лыжные гонки традиционные. Ежегодно спортивный праздник собирает немалое количество участников.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Все очень долго готовились к этим соревнованиям. Тем более что зима в этом году позволяла это делать. Мы в городе сделали очень много лыжных трасс, в каждом районе такие трассы присутствуют. На них всегда очень много любителей лыжных видов спорта. И я думаю, что все сегодня очень серьезно подготовлены. Будет такая интересная, честная борьба. Первые минуты показывают, что все показывают хорошую скорость, точность в стрельбе.