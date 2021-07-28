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Китай обогнал США в промежуточном медальном зачёте Олимпиады

28 июля 2021 19:16
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Подошел к концу очередной день Игр в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Самое время озвучить промежуточный медальный зачет.

Китай обогнал США в промежуточном медальном зачёте Олимпиады-1

Вне конкуренции вновь хозяева – японцы. У представителей этой страны 13 золотых наград. Далее располагаются китайцы. Спортсмены из Поднебесной 12 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Тройку лучших дружин замыкают американцы. В общую сводную таблицу Олимпиады попали уже 62 страны.

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# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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