Китай обогнал США в промежуточном медальном зачёте Олимпиады

Подошел к концу очередной день Игр в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Самое время озвучить промежуточный медальный зачет.

Вне конкуренции вновь хозяева – японцы. У представителей этой страны 13 золотых наград. Далее располагаются китайцы. Спортсмены из Поднебесной 12 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Тройку лучших дружин замыкают американцы. В общую сводную таблицу Олимпиады попали уже 62 страны.