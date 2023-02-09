Прямой эфир

Кубок России по стрельбе: белоруска Надежда Леоновец завоевала бронзовую медаль

09 февраля 2023 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Надежда Леоновец стала первой обладательницей медали первого же этапа Кубка России по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Ижевске.  

Кубок России по стрельбе: белоруска Надежда Леоновец завоевала бронзовую медаль-1

Белоруска поднялась на третью ступень пьедестала по итогам стрельбы из произвольного малокалиберного пистолета с 50 метров. Причем спор за бронзу был жарким. Но наша спортсменка в решающий момент оказалась более меткой. 9 февраля на турнире будут разыграны очередные комплекты медалей.   

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Стрельба # Надежда Леоновец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Минское «Динамо» командировало в «Металлург» Павла Варфоломеева
08 февраля 2023 20:00

Хоккей. Минское «Динамо» командировало в «Металлург» Павла Варфоломеева

«Не всех допускаем, только лучших». В Силичах набирает ход первенство и чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту
08 февраля 2023 19:55

«Не всех допускаем, только лучших». В Силичах набирает ход первенство и чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту

Баскетбольный «Минск» заработал 24-е поражение в 25 матчах Единой лиги ВТБ
08 февраля 2023 19:12

Баскетбольный «Минск» заработал 24-е поражение в 25 матчах Единой лиги ВТБ