Кубок России по стрельбе: белоруска Надежда Леоновец завоевала бронзовую медаль

Новости Беларуси. Надежда Леоновец стала первой обладательницей медали первого же этапа Кубка России по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Ижевске.

Белоруска поднялась на третью ступень пьедестала по итогам стрельбы из произвольного малокалиберного пистолета с 50 метров. Причем спор за бронзу был жарким. Но наша спортсменка в решающий момент оказалась более меткой. 9 февраля на турнире будут разыграны очередные комплекты медалей.