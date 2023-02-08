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Хоккей. Минское «Динамо» командировало в «Металлург» Павла Варфоломеева

08 февраля 2023 20:00
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» командировало в «Металлург» своего второго снайпера, нападающего Павла Варфоломеева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» командировало в «Металлург» Павла Варфоломеева-1

Таким образом, в предстоящей четырехматчевой выездной серии россиянин не поможет «зубрам» в КХЛ. Однако посодействует «волкам» в их борьбе за топ-6 экстралиги. «Металлург» пока занимает 7 место в турнирной таблице. От «Локомотива» действующего чемпиона отделяет 1 балл. Отметим, в текущем сезоне КХЛ Варфоломеев забросил 14 шайб и сделал 10 ассистов.

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# Хоккей Беларуси # Павел Варфоломеев # Фотофакт

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