Хоккей. Минское «Динамо» командировало в «Металлург» Павла Варфоломеева

Новости Беларуси. Минское «Динамо» командировало в «Металлург» своего второго снайпера, нападающего Павла Варфоломеева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, в предстоящей четырехматчевой выездной серии россиянин не поможет «зубрам» в КХЛ. Однако посодействует «волкам» в их борьбе за топ-6 экстралиги. «Металлург» пока занимает 7 место в турнирной таблице. От «Локомотива» действующего чемпиона отделяет 1 балл. Отметим, в текущем сезоне КХЛ Варфоломеев забросил 14 шайб и сделал 10 ассистов.