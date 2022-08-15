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Хоккей. Минское «Динамо» разгромило московский ЦСКА в товарищеском матче

15 августа 2022 11:18
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» в рамках контрольного поединка разгромило обладателя Кубка Гагарина московский ЦСКА – 6:1. Игра прошла 14 августа на малой площадке «Олимпик-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» разгромило московский ЦСКА в товарищеском матче-1

В первой 20-минутке наши парни забросили три шайбы, гости столицы ответили лишь раз. По ходу двух следующий периодов «зубры» огорчили «армейцев» еще трижды. По дублю в свой актив занесли Алистров и Варфоломеев. Всего «динамовцы» сделали 28 бросков в створ ворот. На этом предсезонные товарищеские матчи для подопечных Вудкрофта не закончились. Дальше – два поединка против «Адмирала» из Владивостока, которые состоятся 24 и 28 августа.

# Хоккей # Павел Варфоломеев # Владимир Алистров # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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