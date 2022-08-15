Хоккей. Минское «Динамо» разгромило московский ЦСКА в товарищеском матче

В первой 20-минутке наши парни забросили три шайбы, гости столицы ответили лишь раз. По ходу двух следующий периодов «зубры» огорчили «армейцев» еще трижды. По дублю в свой актив занесли Алистров и Варфоломеев. Всего «динамовцы» сделали 28 бросков в створ ворот. На этом предсезонные товарищеские матчи для подопечных Вудкрофта не закончились. Дальше – два поединка против «Адмирала» из Владивостока, которые состоятся 24 и 28 августа.