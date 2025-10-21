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Бориков и Салыго пополнили выездной состав «Динамо» перед матчем с «Ладой»

21 октября 2025 15:02
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Егор Бориков и Николай Салыго готовы помочь «зубрам» прервать череду неудач в КХЛ. Молодые белорусы присоединились к команде перед завтрашним противостоянием с «Ладой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бориков пропускал поединок с ЦСКА по медицинским показаниям. Теперь он в порядке и готовится сыграть в Тольятти. Салыго был командирован в «Динамо-Шинник». В том числе благодаря усилиям нападающего «бобры» идут на серии из восьми викторий кряду. 

А вот старшая команда буксует. У подопечных Дмитрия Квартальнова четвертая осечка в пяти последних матчах. Будущий соперник как нельзя лучше подходит для набора очков. «Лада» в турнирной таблице Запада занимает 10-е место, белорусы пятые. У них 19 баллов. У оппонента скромные 10. Дуэль стартует в 18 часов по белорусскому времени.

# Хоккей

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