Бориков и Салыго пополнили выездной состав «Динамо» перед матчем с «Ладой»

Егор Бориков и Николай Салыго готовы помочь «зубрам» прервать череду неудач в КХЛ. Молодые белорусы присоединились к команде перед завтрашним противостоянием с «Ладой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бориков пропускал поединок с ЦСКА по медицинским показаниям. Теперь он в порядке и готовится сыграть в Тольятти. Салыго был командирован в «Динамо-Шинник». В том числе благодаря усилиям нападающего «бобры» идут на серии из восьми викторий кряду.

А вот старшая команда буксует. У подопечных Дмитрия Квартальнова четвертая осечка в пяти последних матчах. Будущий соперник как нельзя лучше подходит для набора очков. «Лада» в турнирной таблице Запада занимает 10-е место, белорусы пятые. У них 19 баллов. У оппонента скромные 10. Дуэль стартует в 18 часов по белорусскому времени.