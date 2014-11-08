Новости Беларуси. «Кубок Президентского спортивного клуба» достался белорусам.

8 ноября на малой площадке «Чижовка-Арены» прошли заключительные матчи восьмого международного турнира по хоккею среди юниорских команд.

На главный приз претендовали сборные России и Беларуси. В итоге в упорной борьбе победу одержала наша ледовая дружина. Счет встречи 2:1.

К слову, это уже их третий триумф. Пять побед на счету российских хоккеистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Белов, главный тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею:

Ребята собрались, выполнили то, что я им сказал. Тактически грамотно сыграли. Мало было тактических ошибок.

Владислав Соколовский, капитан юниорской сборной Беларуси по хоккею:

Чувство, переполняющее тебя. Столько готовились к этому турниру, приглашали новых игроков с других городов. Здесь собраны одни из лучших игроков. Россия очень сильная, грамотно играли. Мы не хуже. Показали свой хоккей, который нам говорил тренер.