Кубок Президента. Минская «Юность» победила солигорский «Шахтёр» с перевесом в одно очко

Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею продолжается финальная серия. Напомним, Кубок Президента оспаривают минская «Юность» и солигорский «Шахтёр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После двух матчей прошедших в столице, счёт в финале был равным. Серия переехала в Солигорск, поединок завершился в пользу гостей. «Юность» теперь лидирует в финале – 2:1.

Четвёртый матч серии пройдет уже 1 апреля и также в Солигорске. Игра начнется в 19.30.