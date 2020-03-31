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Кубок Президента. Минская «Юность» победила солигорский «Шахтёр» с перевесом в одно очко

31 марта 2020 20:16
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Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею продолжается финальная серия. Напомним, Кубок Президента оспаривают минская «Юность» и солигорский «Шахтёр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубок Президента. Минская «Юность» победила солигорский «Шахтёр» с перевесом в одно очко-1

Фото: ХК «Шахтёр»

После двух матчей прошедших в столице, счёт в финале был равным. Серия переехала в Солигорск, поединок завершился в пользу гостей. «Юность» теперь лидирует в финале – 2:1. 

Четвёртый матч серии пройдет уже 1 апреля и также в Солигорске. Игра начнется в 19.30. 

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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