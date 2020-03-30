Михаил Захаров об U-17: они не должны в финале играть по возрасту. Но они молодцы, играют

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжаются игры финальной серии плей-офф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 марта мог определиться чемпион высшей лиги. В шестом матче сошлись «Минские зубры», команда из системы столичного «Динамо», и Беларусь U-17. Андрей Костицын: чувствую себя великолепно, уже приступил к тренировкам Еще на прошлой неделе «юноши» при счете 3:0 остановились в шаге от кубка. Однако «зубрята» не только словом, но и делом настроились на камбэк. Несмотря на успешное начало U-17, «бело-синие» смогли сравнять счет и в игре, и в серии. Шестой матч завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу парней Артема Ботвенкова. Победную шайбу забросил Владислав Сурков.

Владислав Сурков, защитник команды «Минские зубры»:

За счет характера, какой-то воли к тому, что нам нужно вырывать эту серию и не сдаваться. У нас есть все шансы. Мне кажется, у нас все шайбы важные. Я не считаю, что я самую важную забросил.

Денис Гроть, тренер команды «Минские зубры»:

За счет команды. Только так мы можем побеждать. У нас в команде нет суперздвезд сильных. Есть ребята, которые могут, но в большей степени у нас это заслуга команды.

Решающий матч турнира пройдет 1 апреля в 15:30 на малой площадке «Чижовка-Арены». Кстати, за противостоянием резерва следит и тренер национальной команды. Пока его симпатии на стороне U-17.