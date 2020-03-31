«Шахтёр» и «Юность» сыграют третий матч финальной серии Кубка Президента

Новости Беларуси. 31 марта солигорский «Шахтер» и минская «Юность» сыграют третий матч финальной серии Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые команды померяются силами на домашней площадке «горняков».

На данный момент в противостоянии дружин паритет – 1:1. Победу в первой встрече одержал действующий чемпион, а во втором поединке сильнее были «кроты». И все же фаворитом серии видится «Юность». «Шахтер» лишь четвертый раз в своей истории смог выйти в финал, при этом победил только единожды.

Минчане имеют богатую коллекцию из 8 титулов. Стартовое вбрасывание в Солигорске состоится в 19.30. Для того, чтобы выиграть золотые медали чемпионата Беларуси, нужно победить в четырех матчах.