Что самое главное для спортсменов? Николай Козеко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какое качество Вы больше всего цените в людях?
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Преданность выбранному делу.
Вадим Щеглов:
Для спортсменов главное..?
Николай Козеко:
Уверенность в себе.
Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?
Николай Козеко:
Не всегда.
Вадим Щеглов:
Больше всего я боюсь..?
Николай Козеко:
Ошибиться при выборе программы спортсмена.
Вадим Щеглов:
Счастье – это?
Николай Козеко:
Быть собой.
Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?
Николай Козеко:
Своими учениками.
«Выкладывают такие мини-фильмы, это их увлечение, это здорово». Тренер Николай Козеко о соцсетях
Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?
Николай Козеко:
Об Олимпиаде в Пекине.
Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?
Николай Козеко:
Вспыльчив.
Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?
Николай Козеко:
Наверное, предательства.