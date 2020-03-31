Что самое главное для спортсменов? Николай Козеко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Николай Козеко: Не всегда.

Вадим Щеглов: Вас легко вывести из себя?

Николай Козеко: Уверенность в себе.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Какое качество Вы больше всего цените в людях?

Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

Больше всего я боюсь..?

Николай Козеко:

Ошибиться при выборе программы спортсмена.

Вадим Щеглов:

Счастье – это?

Николай Козеко:

Быть собой.

Вадим Щеглов:

Чем Вы гордитесь больше всего?

Николай Козеко:

Своими учениками.

«Выкладывают такие мини-фильмы, это их увлечение, это здорово». Тренер Николай Козеко о соцсетях

Вадим Щеглов:

О чём Вы мечтаете?

Николай Козеко:

Об Олимпиаде в Пекине.

Вадим Щеглов:

Ваш главный недостаток? Николай Козеко:

Вспыльчив.

Вадим Щеглов:

Чего Вы никогда не простите?

Николай Козеко:

Наверное, предательства.