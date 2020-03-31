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Что самое главное для спортсменов? Николай Козеко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

31 марта 2020 13:01
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Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какое качество Вы больше всего цените в людях?

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Преданность выбранному делу.

Вадим Щеглов:     
Для спортсменов главное..?

Николай Козеко:
Уверенность в себе.

Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Николай Козеко:
Не всегда.

Что самое главное для спортсменов? Николай Козеко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Больше всего я боюсь..?

Николай Козеко:
Ошибиться при выборе программы спортсмена.

Вадим Щеглов:
Счастье – это?

Николай Козеко:
Быть собой.

Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?

Николай Козеко:
Своими учениками.

«Выкладывают такие мини-фильмы, это их увлечение, это здорово». Тренер Николай Козеко о соцсетях

Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?

Николай Козеко:
Об Олимпиаде в Пекине.

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Николай Козеко:
Вспыльчив.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Николай Козеко:
Наверное, предательства.

# Фристайл # Николай Козеко # Вадим Щеглов

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