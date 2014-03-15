Кубок мира. Спринт в Контиолахти выиграла Кайса Мякяряйнен. Скардино – 13-я, Домрачева – 20-я

Новости Беларуси. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла второй спринт подряд на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Второй результат у норвежки Торы Бергер. Чешка Габриэла Соукалова замкнула тройку лидеров.

Кайса Макарайнен, финская биатлонистка (агентству «Весь спорт»):

Это моя третья победа в нынешнем сезоне, и, конечно, классно снова победить на домашнем стадионе. Я была в неплохой форме сегодня, но всё же думаю, что первый спринт на этой неделе мне было бежать попроще, чем сегодня. Вы знаете, я абсолютно не думала о том, какое место я могу в итоге занять, потому что много сильных конкурентов стартовали позади меня. В этой связи я постаралась максимально сконцентрироваться именно на своей гонке. Приятно видеть, что мне это удалось.

Лучший результат у белорусок сегодня – 13-е место Надежды Скардино. Дарья Домрачева завершила гонку на 20-й позиции. Людмила Калинчик – 36-я, Анастасия Дуборезова – 57-я, Надежда Писарева – 59-я.

Напомним, седьмой этап Кубка мира по биатлону прошел 6 марта в словенской Поклюке. Белорусская спортсменка, бронзовый призер сочинской Олимпиады Надежда Скардино тогда заняла 3 место в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км, показав результат 21 минуту 31 секунду, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Лидер белорусской сборной, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева допустила пять промахов на стрельбище и заняла 28 место в итоговом протоколе. Смотрите видео.