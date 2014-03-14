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Россия досрочно выиграла медальный зачет Паралимпийских игр. У сборной 64 медали, из них 25 золотых

14 марта 2014 18:30
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Новости России. 14 марта российские паралимпийцы завоевали семь золотых медалей. Чемпионами сегодня стали горнолыжники Алексей Бугаев, Александра Францева, Валерий Редкозубов и биатлонисты Роман Петушков, Юлия Будалеева, Николай Полухин, Светлана Коновалова.

Таким образом, российские спортсмены досрочно выиграли соревнования в неофициальном командном зачете Паралимпийских игр в Сочи. Кроме того, Россия – лидер по количеству медалей. В копилке сборной 64 награды: 25 золотых, 21 серебряная, 18 бронзовых.

Вторую строчку в медальном зачете с 11-ю медалями, из них 7 золотых, занимает Германия. На третьей позиции расположилась украинские спортсмены – 20 медалей (5 золотых).

Беларусь занимает 16-ю строчку в медальном зачете. В нашей копилке 3 бронзовые медали. Смотрите видео.

 

# Зимняя Олимпиада

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