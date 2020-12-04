Мини-футбол. Сборная Беларуси начала готовиться к отборочному матчу чемпионата Европы-2022

Новости Беларуси. Меньше недели до старта отбора. Сборная Беларуси по мини-футболу начала подготовку к матчу квалификации чемпионата Европы 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником нашей команды станет дружина Израиля. Первый матч отбора пройдет во вторник, 8 декабря, в городе Ришон-ле-Цион и начнется в 20:00 по белорусскому времени.

А 4 декабря наша сборная собралась на спортивно-оздоровительной базе в Ратомке и там будет готовиться к игре в режиме двухразовых тренировок. В составе команды 15 футболистов. Вылет в страну обетованную намечен на 7 декабря.