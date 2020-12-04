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Мини-футбол. Сборная Беларуси начала готовиться к отборочному матчу чемпионата Европы-2022

04 декабря 2020 20:11
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Новости Беларуси. Меньше недели до старта отбора. Сборная Беларуси по мини-футболу начала подготовку к матчу квалификации чемпионата Европы 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мини-футбол. Сборная Беларуси начала готовиться к отборочному матчу чемпионата Европы-2022-1

Соперником нашей команды станет дружина Израиля. Первый матч отбора пройдет во вторник, 8 декабря, в городе Ришон-ле-Цион и начнется в 20:00 по белорусскому времени.

А 4 декабря наша сборная собралась на спортивно-оздоровительной базе в Ратомке и там будет готовиться к игре в режиме двухразовых тренировок. В составе команды 15 футболистов. Вылет в страну обетованную намечен на 7 декабря.

Мини-футбол. Сборная Беларуси начала готовиться к отборочному матчу чемпионата Европы-2022-4

Отметим, помимо израильтян, нашими соперниками по квалификации являются сборные Казахстана и Венгрии. На чемпионат Европы в Нидерландах выйдут по две лучшие команды квартета.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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