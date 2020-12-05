Сергей Ковальчук про открытое обращение спортсменов Беларуси: «Подписываются все желающие, огромное количество олимпийских чемпионов»

Новости Беларуси. В спорте начался сезон в зимних видах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в прошедшие семь дней стартовали первые этапы кубков мира по биатлону и фристайлу.

Одной из лучших баз для подготовки атлетов является спорткомплекс «Раубичи». И здесь уже прошла проба первого снега. Трассу проинспектировал лично министр спорта Сергей Ковальчук. Глава ведомства подчеркнул, что в стране делается все необходимое для развития спорта. Эта работа будет продолжена и впредь. В свою очередь от атлетов ждут результатов.

Впрочем, в последнее время белорусский спорт пытаются втягивать в политические процессы, идет давление на целые федерации, в том числе международные, с требованием отменить в нашей стране запланированные первенства. На фоне этих событий нашим спортсменам пришлось напомнить, что долг атлетов – побеждать на аренах и радовать достижениями болельщиков, а не выступать с политическим лозунгами. Под этими словами в открытом обращении к международному сообществу подписались около трех тысяч атлетов.