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Сергей Ковальчук про открытое обращение спортсменов Беларуси: «Подписываются все желающие, огромное количество олимпийских чемпионов»

05 декабря 2020 16:37
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Новости Беларуси. В спорте начался сезон в зимних видах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в прошедшие семь дней стартовали первые этапы кубков мира по биатлону и фристайлу.

Сергей Ковальчук про открытое обращение спортсменов Беларуси: «Подписываются все желающие, огромное количество олимпийских чемпионов»-1

Одной из лучших баз для подготовки атлетов является спорткомплекс «Раубичи». И здесь уже прошла проба первого снега. Трассу проинспектировал лично министр спорта Сергей Ковальчук. Глава ведомства подчеркнул, что в стране делается все необходимое для развития спорта. Эта работа будет продолжена и впредь. В свою очередь от атлетов ждут результатов.

Сергей Ковальчук про открытое обращение спортсменов Беларуси: «Подписываются все желающие, огромное количество олимпийских чемпионов»-4

Впрочем, в последнее время белорусский спорт пытаются втягивать в политические процессы, идет давление на целые федерации, в том числе международные, с требованием отменить в нашей стране запланированные первенства. На фоне этих событий нашим спортсменам пришлось напомнить, что долг атлетов – побеждать на аренах и радовать достижениями болельщиков, а не выступать с политическим лозунгами.

Под этими словами в открытом обращении к международному сообществу подписались около трех тысяч атлетов.

Сергей Ковальчук про открытое обращение спортсменов Беларуси: «Подписываются все желающие, огромное количество олимпийских чемпионов»-7

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Эта позиция, с которой сегодня выступили спортсмены, правильная. Там подписываются все желающие. На сегодня мы видим: это огромное количество олимпийских чемпионов, чемпионов мира, спортсменов, которые ковали медали для нашего белорусского спорта. Общественность и мировая, другие олимпийские комитеты и спортсмены из других стран должны обратить внимание на те процессы, которые проходят. Сегодня спортсменам нужно думать о том, как подымать престиж нашего государства на мировой арене результатами в спорте.

Сергей Ковальчук про открытое обращение спортсменов Беларуси: «Подписываются все желающие, огромное количество олимпийских чемпионов»-10

Впереди у спортсменов непростой год. В 2021-м белорусам предстоит важное испытание – Олимпийские игры. И где, как не там, атлеты могут не только словом, но и делом обозначить свою позицию?

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# Белорусские спортсмены # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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