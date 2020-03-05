Кубок ФИБА. «Цмоки» проиграли датчанам из «Баккен беарз»

Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» уступили в первом четвертьфинальном матче Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Ростислава Вергуна не справились с датским «Баккен беарз». Хотя именно за «драконами» осталась первая четверть – 23:14.