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Теннис. Илья Ивашко и Александра Саснович вышли в 1/32 финала турнира в Индиан-Уэлсе

09 марта 2023 13:09
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Белорусы успешно стартовали на теннисном турнире в Индиан-Уэлсе. Илья Ивашко в своем поединке обыграл россиянина Романа Сафиуллина – 6:4, 6:2. И вышел в 1/32, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Следующим соперником нашего спортсмена станет нидерландец Ботик Ван де Зандшульп.

Теннис. Илья Ивашко и Александра Саснович вышли в 1/32 финала турнира в Индиан-Уэлсе-1

Преодолела 1/64-ю и Александра Саснович. В первом круге землячка обыграла эстонку Кайю Канепи – 6:3, 7:6. Следующий матч Саснович проведет против латвийской теннисистки Елены Остапенко. Отметим, Арина Соболенко и Виктория Азаренко начнут выступления на данном турнире сразу с 1/32-й финала.

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# Теннис # Илья Ивашко # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Фотофакт

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