Смольский пропустил старт из-за болезни. Результаты белорусских биатлонистов на Кубке Содружества

В Тюмени стартовал заключительный этап Кубка Содружества по биатлону. Открывал соревновательный день женский спринт, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в нем принимала и возглавляющая генеральную классификацию Динара Алимбекова-Смольская.

Девушка прошла огневые рубежи без промахов, но скорости ходом, чтобы подняться на пьедестал, не хватило. У нее четвертое место. Затем в борьбу за медали вступили мужчины. Отметим, Антон Смольский из-за болезни старт пропустил. В отсутствие лидера лучшим из наших стал Никита Лобастов, у него 10-я позиция.