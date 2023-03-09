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Смольский пропустил старт из-за болезни. Результаты белорусских биатлонистов на Кубке Содружества

09 марта 2023 13:08
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В Тюмени стартовал заключительный этап Кубка Содружества по биатлону. Открывал соревновательный день женский спринт, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в нем принимала и возглавляющая генеральную классификацию Динара Алимбекова-Смольская.

Смольский пропустил старт из-за болезни. Результаты белорусских биатлонистов на Кубке Содружества-1

Девушка прошла огневые рубежи без промахов, но скорости ходом, чтобы подняться на пьедестал, не хватило. У нее четвертое место. Затем в борьбу за медали вступили мужчины. Отметим, Антон Смольский из-за болезни старт пропустил. В отсутствие лидера лучшим из наших стал Никита Лобастов, у него 10-я позиция.

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# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Никита Лобастов # Антон Смольский # Фотофакт

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