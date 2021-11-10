Кубок ФИБА. «Цмоки-Минск» проиграли немецкому «Крайльсхайму»

Последняя встреча дружин в рамках группового этапа Кубка ФИБА была 21 октября. Тогда в напряженном поединке сильнее оказались «драконы» – 81:77. Сейчас минчане намерены были повторить успех. В первой четверти они вышли вперед, но удержать преимущество не удалось. А во второй гости существенно увеличили отрыв. На большой перерыв «Цмоки» ушли, уступая 21 балл. Но отдых им не помог. Сократить отставание оказалось невыполнимой миссией. Итог – проигрыш 72:95.