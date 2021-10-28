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«Неман» в овертайме обыграл «Химик» в чемпионате Беларуси по хоккею

28 октября 2021 20:39
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Новости Беларуси. Продолжаются матчи чемпионата Беларуси по хоккею. 28 октября были сыграны очередные три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» в овертайме обыграл «Химик» в чемпионате Беларуси по хоккею-1

Центральное противостояние проходило в Новополоцке. Там «Химик» принимал «Неман». Дружины встречались в нынешнем сезоне уже дважды. И в каждой из встреч сильнее оказывались «химики». На домашней арене они хотели продлить эту серию. Но не получилось. В овертайме гости вырвали долгожданную победу – 3:2.

30 октября в борьбу вступят лидеры Экстралиги.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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