«Неман» в овертайме обыграл «Химик» в чемпионате Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Продолжаются матчи чемпионата Беларуси по хоккею. 28 октября были сыграны очередные три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центральное противостояние проходило в Новополоцке. Там «Химик» принимал «Неман». Дружины встречались в нынешнем сезоне уже дважды. И в каждой из встреч сильнее оказывались «химики». На домашней арене они хотели продлить эту серию. Но не получилось. В овертайме гости вырвали долгожданную победу – 3:2.