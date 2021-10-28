Фигурное катание. Белоруска Виктория Сафонова выступила с короткой программой на турнире в Нур-Султане

Новости Беларуси. Стартовал международный турнир по фигурному катанию Мемориал Дениса Тена, который проходит в казахстанском городе Нур-Султан, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 октября был днем коротких программ.

Обладательница олимпийской лицензии в женской одиночке белорусская фигуристка Виктория Сафонова чисто откатала заявленную программу: каскад, тройной лутц, тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип. И за выступление получила оценку 66,14 баллов. Эти цифры стали лучшими и позволили нашей спортсменке занять промежуточное первое место.