Кубок Дружбы собрал сильнейших юных атлетов Беларуси. Чем он запомнился – самые яркие моменты турнира

Новости Беларуси. Наша столица стала буквально Меккой современного пятиборья. После успешного выступления наших ребят на II Играх стран СНГ и финале Кубка Павла Леднева на старт вышли юные атлеты, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Кубок Дружбы по современному пятиборью собрал сильнейших ребят до 17 лет, они спорили за награды в троеборье и до 19 лет. По международным правилам молодежь соревнуется в четырехборье. Младший возраст завершил выступление, у нашей команды четыре награды: три серебра и бронза.

Также финишировали девушки до 19 лет. Отрадно, что в личном первенстве золото и серебро взяли хозяйки. Мира Бурая поднялась на наивысшую ступень, Стефания Кисленкова стала второй. В командном зачете у нас так же золото, а «Беларусь-2» замкнула тройку сильнейших. Подробности с турнира и некоторые интересные факты в нашем следующем сюжете расскажет Юлия Силипицкая. Современное пятиборье входит в новую стадию своей эволюции. После Олимпиады в Токио было принято решение заменить верховую езду на полосу препятствий. Европа уже стартовала в новый формат, а вот белорусы еще выступают по старым правилам, ведь официальная замена состоится только после Олимпиады в Париже – 2024.

Сегодня наша национальная команда сильна как никогда. Ближайший резерв показывает высочайшие результаты. Череда минских турниров тому подтверждение. II Игры стран СНГ принесли белорусским пятиборцам семь наград, три из которых – золото. Здесь формат был четырехборье по возрасту. Без коня продолжили состязаться и молодые ребята на Кубке Дружбы. И снова баталии развернулись на столичных площадках БГУФКа. Те, кто размялся на Играх стран СНГ и остался за чертой призовой тройки, рвался к медалям на «дружбе». В категории до 17 лет наша могилевчанка Александра Ляшенко смогла завоевать серебро в индивидуальном зачете троеборья, также девчата взяли серебро и командой. Третье серебро в эстафете микст, исполнители – Полина Бубнова и Захар Сивицкий. А четвертая награда – бронза – на счету наших ребят в командном первенстве.

Елена Нырцова, тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью:

Это говорит о том, что у нас в национальной, особенно женской команде, матерые очень девочки. И если все-таки допустят нас и получится выступить на Олимпиаде, конечно, это они будут на этой, на ближайшей. А уже через четыре года этот состав, который сейчас выступает, молодняк, это будет достойная замена.

В белорусском современном пятиборье этим видом спорта занимаются целые династии. Татьяна Судденкова мастер спорта по современному пятиборью и по триатлону, ей покорился беговой марафон в Малорите, и она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. С первого взгляда даже не скажешь, что такая хрупкая и женственная с таким багажом, а еще Татьяна – мама и тренер победителей.

Татьяна Судденкова, тренер МОЦОР по конному спорту и спортивному пятиборью:

Саша – моя дочь и моя ученица. Мира тоже моя ученица, дочь, и Стеша тоже моя дочь и моя ученица. Да, я многодетная мамаша. Внимание стараюсь уделять всем одинаковое. Я бы хотела для своей дочери, а также для всех своих спортсменок, наверное, самого высокого достижения – Олимпийские игры, золотая медаль.

Мира Бурая на Кубке Дружбы смогла поднять золотой трофей дважды, Стефания Кисленкова стала обладательницей серебра и командного золота, ну а самая маленькая Александра Ляшенко, похоже, стайер. Сперва девочка заявилась на Кубке Дружбы до 17 лет, а после до 19-ти. В ее арсенале россыпь медалей, и именно она является еще и кровной дочерью Татьяны Судденковой.

Александра Ляшенко, победительница турнира по современному пятиборью II этап «Кубок Дружбы»:

Я очень рада, что мама привела меня в пятиборье, теперь я этим наслаждаюсь. Если у меня будут дети, они захотят, я тоже отдам их в пятиборье. В их семье растет еще один юный пятиборец. Он пока ярый болельщик, но именно на его долю выпадет испытание вместо конной дисциплины преодолеть полосу препятствий.

Кто ты такой, Захар Ляшенко, расскажи мне? Захар Ляшенко:

Тоже пятиборец. В моей семье пятиборьем занимается мама и сестра. Мне это понятно, это естественно.

– Какие у тебя планы вообще на пятиборье?

– Золотые медали!

Вообще попасть в современное пятиборье можно двумя способами, если ты, конечно, не родился в семье пятиборца. Первый – просто прийти и начать грызть спортивный гранит пяти хлебов. Второй – завязать с одним спортом и нырнуть сразу в пять, ну, или четыре, а на начальной стадии – три. Так как сперва пятиборцы учатся плавать, бегать и стрелять. И вот всем этим видам обучает тебя один тренер – он и жнец, и жрец, и на дуде игрец. А что если у каждого спортсмена было бы пять специалистов, команда?