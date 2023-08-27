«Не думал, что буду борцом». Триумфатор молодёжного чемпионата мира о своём пути в спорт, мечте и кумирах

На прошлой неделе белорусские борцы вернулись с чемпионата мира до 20 лет, который прошел в Иордании. Наши ребята буквально сотрясали ковры. 6 наград, две наивысшей пробы. Абубакар Аслаханов ехал на форум в статусе чемпиона, правда, по юношам, но парень не дал усомниться в своей силе ни соперникам, ни зрителям. Он шаг за шагом пробирался к титулу – и в результате ожидаемый трофей. Такой белорусский Геракл, а ему еще только 19 лет. Кто нашел бриллиант и как воспитывает, узнали в программе «Спорттаймер» у чемпиона и тренера. Юлия Силипицкая, ведущая:

Он сам идет в бассейн, и 45 минут ты плывешь на максимуме?

Абубакар Аслаханов, чемпион мира (U-20) по греко-римской борьбе:

Без остановок, не на максимум скорости. Юлия Силипицкая:

И сколько бассейнов ты на максимуме за тренировку проходишь? Абубакар Аслаханов:

По 50 метров бассейнов 40-45. Юлия Силипицкая:

А после того как ты выходишь из бассейна, какое у тебя ощущение? Абубакар Аслаханов:

Холодно очень, иду в баню погреться. Потом уже хорошо. Юлия Силипицкая:

Кирилл, где вы нашли такой неграненый бриллиант? Кирилл Фоменко, личный тренер Абубакара Аслаханова:

В 111-й школе на Гашкевича. Там и сейчас есть зал, набираются каждый год молодые ребята. Я проходил по классам, и он в том числе пришел. Юлия Силипицкая:

Вы ходите по классам и набираете детей? Кирилл Фоменко:

Конечно, это надо каждый год делать обязательно. Потому что ребята тренируются, потом потихоньку уходят. Надо новый набор делать. Юлия Силипицкая:

Когда заходите в класс, прям видите или берете всех? Кирилл Фоменко:

Сейчас уже с опытом работы начинаю видеть, где-то по глазам даже. Особых талантов не имел на то время. Он был такой пухлячок. «Родители хотели, чтобы я учился» – почему пришел в борьбу? Юлия Силипицкая:

А ты помнишь тот день, когда пришел?

Абубакар Аслаханов:

Конечно, это было 1 сентября, я только перешел в эту школу, в пятый класс. Нам выдавали учебники и рассказывали, как будем учиться. И зашел Кирилл Анатольевич, раздал бумажки с номером телефона, временем тренировки. И все, я после уроков пошел домой, взял сменную майку, шорты и пришел на тренировку. И все так проходило в игровой форме, но мне понравилось. Я не думал, что буду борцом, потому что и отец не сильно хотел. У меня родители хотели, чтобы я учился. Единственное, почему они хотели, чтобы я пошел в спорт, чтобы я похудел чуть-чуть. У меня пуговицы на штанах школьных отлетали. Абубакар Аслаханов:

Он всегда отличался дисциплиной, всегда вовремя приходил, мог остаться после тренировки, доработать. Юлия Силипицкая:

Когда вы начали смотреть на него как на победителя? Кирилл Фоменко:

Не знаю, до сих пор идет работа. Юлия Силипицкая:

Он действительно тяжеловес? Кирилл Фоменко:

Не хочет признавать это. Абубакар Аслаханов:

Полутяжеловес. «Есть мечта, и на пути к ней каждый раз ставлю небольшие цели» Юлия Силипицкая:

Твое имя что-то означает? Абубакар Аслаханов:

Так звали пророка, в честь него и назвали. Учителя называли [по имени – прим. ред], а ребята – аватаром. Абакар это сокращенно, так родители называют и тренер.

Юлия Силипицкая:

Ты уже сейчас ставишь себе какие-то цели в борьбе? Абубакар Аслаханов:

Есть мечта (олимпийское золото), и на пути к ней каждый раз ставлю небольшие цели. Если настраиваешься на золотую медаль, уже не замечаешь. Юлия Силипицкая:

Как настраиваешься, музыку слушаешь, конфеты лопаешь? Абубакар Аслаханов:

Музыку вообще не слушаю, просто уединяюсь. Юлия Силипицкая:

Ты гоняешь вес или доедаешь? Абубакар Аслаханов:

Вес не гоняю уже давно. Я один раз попробовал, много согнал и себя плохо чувствовал на соревнованиях, было тяжело. И тренер сказал, что незачем гонять, нужно набирать вес. Юлия Силипицкая:

Что у тебя в рационе самое любимое? Абубакар Аслаханов:

В основном мясо, скорее всего, птица – курица. Тортики тоже люблю. Юлия Силипицкая:

Ты стал чемпионом мира, тренер сказал, что ты еще готовишься. К чему? Абубакар Аслаханов:

Ко взрослому чемпионату мира. Юлия Силипицкая:

Хватит ли у него сил на взрослый чемпионат мира?

Кирилл Фоменко:

Конечно, хватит. Это были подводящие турниры, Игры СНГ и юниорский чемпионат. Мы анализируем, он осматривается врачами постоянно. На сегодня он выходит в хорошую форму. Психология прежде всего. Если человек психологически не настроиться, он не сможет реализовать ни одного из своих качеств. Юлия Силипицкая:

Есть у Абубакара спарринг-партнер? Кирилл Фоменко:

В Стайках очень хорошо помогает Кирилл Маскевич. Перед этим чемпионат мира очень хорошо нам помогал, становился в пару, Глинчук. «Карелин, на Романа Власова равнялся» – о спортивных кумирах Юлия Силипицкая:

Были у тебя в детстве, может быть, сейчас спортсмены-кумиры? Абубакар Аслаханов:

Александр Карелин, на Романа Власова равнялся. Они очень дисциплинированы по жизни. И отношение к взрослым, к родителям, всегда это важно для них. Тренируются, отдают всех себя, не жалеют. Проводил мастер-класс, тогда в первый раз увидел вживую его. У нас схожие стили борьбы, практически идентичные, и он показывал на мне. Я у него спросил, когда руку забираешь, как выход на прием делать. Он сам на мне показывал, я потом над этим работал, отрабатывал и сейчас использую. Юлия Силипицкая:

Есть ли у тебя твой короткий прием? Абубакар Аслаханов:

Приемов много. Хоть я и не технарь, они получаются, даже не знаю как. В основном в партере. На самом деле нельзя так рассчитывать, выйду, сделаю прием. От этого очень много ребят начинают мандражировать. Совет молодым ребятам: надо бороться так, чтобы соперник боролся со своим равновесием. И тогда там уже появляются приемы. Юлия Силипицкая:

Вам удалось воспитать единственного чемпиона мира?