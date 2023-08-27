«Не думал, что буду борцом». Триумфатор молодёжного чемпионата мира о своём пути в спорт, мечте и кумирах
На прошлой неделе белорусские борцы вернулись с чемпионата мира до 20 лет, который прошел в Иордании. Наши ребята буквально сотрясали ковры. 6 наград, две наивысшей пробы. Абубакар Аслаханов ехал на форум в статусе чемпиона, правда, по юношам, но парень не дал усомниться в своей силе ни соперникам, ни зрителям. Он шаг за шагом пробирался к титулу – и в результате ожидаемый трофей. Такой белорусский Геракл, а ему еще только 19 лет.
Кто нашел бриллиант и как воспитывает, узнали в программе «Спорттаймер» у чемпиона и тренера.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Он сам идет в бассейн, и 45 минут ты плывешь на максимуме?
Абубакар Аслаханов, чемпион мира (U-20) по греко-римской борьбе:
Без остановок, не на максимум скорости.
Юлия Силипицкая:
И сколько бассейнов ты на максимуме за тренировку проходишь?
Абубакар Аслаханов:
По 50 метров бассейнов 40-45.
Юлия Силипицкая:
А после того как ты выходишь из бассейна, какое у тебя ощущение?
Абубакар Аслаханов:
Холодно очень, иду в баню погреться. Потом уже хорошо.
Юлия Силипицкая:
Кирилл, где вы нашли такой неграненый бриллиант?
Кирилл Фоменко, личный тренер Абубакара Аслаханова:
В 111-й школе на Гашкевича. Там и сейчас есть зал, набираются каждый год молодые ребята. Я проходил по классам, и он в том числе пришел.
Юлия Силипицкая:
Вы ходите по классам и набираете детей?
Кирилл Фоменко:
Конечно, это надо каждый год делать обязательно. Потому что ребята тренируются, потом потихоньку уходят. Надо новый набор делать.
Юлия Силипицкая:
Когда заходите в класс, прям видите или берете всех?
Кирилл Фоменко:
Сейчас уже с опытом работы начинаю видеть, где-то по глазам даже. Особых талантов не имел на то время. Он был такой пухлячок.
«Родители хотели, чтобы я учился» – почему пришел в борьбу?
Юлия Силипицкая:
А ты помнишь тот день, когда пришел?
Абубакар Аслаханов:
Конечно, это было 1 сентября, я только перешел в эту школу, в пятый класс. Нам выдавали учебники и рассказывали, как будем учиться. И зашел Кирилл Анатольевич, раздал бумажки с номером телефона, временем тренировки. И все, я после уроков пошел домой, взял сменную майку, шорты и пришел на тренировку. И все так проходило в игровой форме, но мне понравилось. Я не думал, что буду борцом, потому что и отец не сильно хотел. У меня родители хотели, чтобы я учился. Единственное, почему они хотели, чтобы я пошел в спорт, чтобы я похудел чуть-чуть. У меня пуговицы на штанах школьных отлетали.
Абубакар Аслаханов:
Он всегда отличался дисциплиной, всегда вовремя приходил, мог остаться после тренировки, доработать.
Юлия Силипицкая:
Когда вы начали смотреть на него как на победителя?
Кирилл Фоменко:
Не знаю, до сих пор идет работа.
Юлия Силипицкая:
Он действительно тяжеловес?
Кирилл Фоменко:
Не хочет признавать это.
Абубакар Аслаханов:
Полутяжеловес.
«Есть мечта, и на пути к ней каждый раз ставлю небольшие цели»
Юлия Силипицкая:
Твое имя что-то означает?
Абубакар Аслаханов:
Так звали пророка, в честь него и назвали. Учителя называли [по имени – прим. ред], а ребята – аватаром. Абакар это сокращенно, так родители называют и тренер.
Юлия Силипицкая:
Ты уже сейчас ставишь себе какие-то цели в борьбе?
Абубакар Аслаханов:
Есть мечта (олимпийское золото), и на пути к ней каждый раз ставлю небольшие цели. Если настраиваешься на золотую медаль, уже не замечаешь.
Юлия Силипицкая:
Как настраиваешься, музыку слушаешь, конфеты лопаешь?
Абубакар Аслаханов:
Музыку вообще не слушаю, просто уединяюсь.
Юлия Силипицкая:
Ты гоняешь вес или доедаешь?
Абубакар Аслаханов:
Вес не гоняю уже давно. Я один раз попробовал, много согнал и себя плохо чувствовал на соревнованиях, было тяжело. И тренер сказал, что незачем гонять, нужно набирать вес.
Юлия Силипицкая:
Что у тебя в рационе самое любимое?
Абубакар Аслаханов:
В основном мясо, скорее всего, птица – курица. Тортики тоже люблю.
Юлия Силипицкая:
Ты стал чемпионом мира, тренер сказал, что ты еще готовишься. К чему?
Абубакар Аслаханов:
Ко взрослому чемпионату мира.
Юлия Силипицкая:
Хватит ли у него сил на взрослый чемпионат мира?
Кирилл Фоменко:
Конечно, хватит. Это были подводящие турниры, Игры СНГ и юниорский чемпионат. Мы анализируем, он осматривается врачами постоянно. На сегодня он выходит в хорошую форму. Психология прежде всего. Если человек психологически не настроиться, он не сможет реализовать ни одного из своих качеств.
Юлия Силипицкая:
Есть у Абубакара спарринг-партнер?
Кирилл Фоменко:
В Стайках очень хорошо помогает Кирилл Маскевич. Перед этим чемпионат мира очень хорошо нам помогал, становился в пару, Глинчук.
«Карелин, на Романа Власова равнялся» – о спортивных кумирах
Юлия Силипицкая:
Были у тебя в детстве, может быть, сейчас спортсмены-кумиры?
Абубакар Аслаханов:
Александр Карелин, на Романа Власова равнялся. Они очень дисциплинированы по жизни. И отношение к взрослым, к родителям, всегда это важно для них. Тренируются, отдают всех себя, не жалеют. Проводил мастер-класс, тогда в первый раз увидел вживую его. У нас схожие стили борьбы, практически идентичные, и он показывал на мне. Я у него спросил, когда руку забираешь, как выход на прием делать. Он сам на мне показывал, я потом над этим работал, отрабатывал и сейчас использую.
Юлия Силипицкая:
Есть ли у тебя твой короткий прием?
Абубакар Аслаханов:
Приемов много. Хоть я и не технарь, они получаются, даже не знаю как. В основном в партере.
На самом деле нельзя так рассчитывать, выйду, сделаю прием. От этого очень много ребят начинают мандражировать. Совет молодым ребятам: надо бороться так, чтобы соперник боролся со своим равновесием. И тогда там уже появляются приемы.
Юлия Силипицкая:
Вам удалось воспитать единственного чемпиона мира?
Кирилл Фоменко:
Именно чемпионов мира не было. Был призер Европы Алексей Пехота. Просто у меня так сложилось, что я тренер, который набирает с самого детства. И я своих ребят веду до конца. Поэтому эта базовая подготовка, наверное, самое основное. Потому что в юном возрасте возможно развивать сердце, легкие, это плавание, различные игры. Борьба такое всесторонний вид спорта, где нужно уметь практически все. Радует, что у меня времени иногда не хватает, они могут сами собраться, пойти в бассейн, на коньки.
Юлия Силипицкая:
Что вам еще нужно в подготовке?
Кирилл Фоменко:
Зал, который можно открыть в любое время, зайти в него и готовиться, чтобы тренироваться круглосуточно.
Юлия Силипицкая:
Кирилл, ваша цель как тренера?
Кирилл Фоменко:
Олимпийские игры, и чтобы как можно ребят реализовали себя.
Юлия Силипицкая:
Все-таки олимпийский чемпион один. Вы уверены, что в Беларуси есть много борцов, которые могут стать олимпийскими чемпионами?
Кирилл Фоменко:
Предостаточно. Главное – вера и дисциплина.