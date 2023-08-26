Прямой эфир

Чемпионат Беларуси по пляжному волейболу продолжается в Минске

26 августа 2023 17:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

26 августа в программе второго соревновательного дня чемпионата Беларуси по пляжному волейболу состоялись 44 матча, 20 у женщин и 24 у мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по пляжному волейболу продолжается в Минске-1

Участники ведут борьбу по олимпийской программе на выбывание. И если лидеры у мужчин уже известны, это первые номера национальной команды Детков и Петрушко, а у женщин серебряные призеры II Игр стран СНГ Абраменко и Тишкова, то остальные финалисты пока оспаривают свои позиции.

Чемпионат Беларуси по пляжному волейболу продолжается в Минске-4

Андрей Карпенко, главный судья соревнований:
С ними бороться могут две или три пары, тоже, кстати, игравшие в сборной. Это представители гомельской «Энергии» Галота Владимир и Дмитрий Майоренко и Никита Коновалов и Андрей Балыко. В принципе, еще есть пары, бывший наш сборник Жариков Андрей. В финале, как известно, в пляжном волейболе собираются сильнейшие.

Чемпионат Беларуси по пляжному волейболу продолжается в Минске-7

Турнир является открытым, в соревнованиях также принимают участие и российские спортсмены. В воскресенье станут известны победители и призеры турнира.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Определился второй финалист Кубка Руслана Салея
26 августа 2023 17:15

Хоккей. Определился второй финалист Кубка Руслана Салея

Белоруска Мира Бурая победила на Кубке Дружбы по современному пятиборью
26 августа 2023 16:21

Белоруска Мира Бурая победила на Кубке Дружбы по современному пятиборью

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Адмиралом» в товарищеском матче
26 августа 2023 15:33

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Адмиралом» в товарищеском матче