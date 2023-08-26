Чемпионат Беларуси по пляжному волейболу продолжается в Минске

26 августа в программе второго соревновательного дня чемпионата Беларуси по пляжному волейболу состоялись 44 матча, 20 у женщин и 24 у мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участники ведут борьбу по олимпийской программе на выбывание. И если лидеры у мужчин уже известны, это первые номера национальной команды Детков и Петрушко, а у женщин серебряные призеры II Игр стран СНГ Абраменко и Тишкова, то остальные финалисты пока оспаривают свои позиции.

Андрей Карпенко, главный судья соревнований:

С ними бороться могут две или три пары, тоже, кстати, игравшие в сборной. Это представители гомельской «Энергии» Галота Владимир и Дмитрий Майоренко и Никита Коновалов и Андрей Балыко. В принципе, еще есть пары, бывший наш сборник Жариков Андрей. В финале, как известно, в пляжном волейболе собираются сильнейшие.