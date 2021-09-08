Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси сыграет против Аргентины

Там сойдутся хозяева и белорусы. В стане нашей дружины значатся сплошь молодые исполнители. Это Александр Згировский, Мартин Борисюк, Даниил Остапенков и 16-летний Эрик Арутюнян. Капитанствовать будет Александр Василевский, который уверен, что предстоящий турнир – первая ступень на пути к прежним достижениям.

Александр Василевский, капитан команды Кубка Дэвиса:

Основная мотивация молодых спортсменов – играть за страну на таком высоком уровне. Наверное, выше мотивации не может быть. Конечно, мы звали и Илью Ивашко, и Егора Герасимова, Андрея Василевского, но, к сожалению, по разным причинам ребята не смогут принять участие в этом матче. Илья Ивашко получил травму, сейчас находится на лечении. Нам будет тяжело, но мы настроены сделать все, что в наших силах.