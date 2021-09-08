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Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси сыграет против Аргентины

08 сентября 2021 15:02
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Новости Беларуси. Молодые теннисисты полны решимости добыть путевку на квалификацию мировой группы. 18 сентября в Аргентине состоится первый матч в рамках Rakuten Cup, более известного как Кубок Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси сыграет против Аргентины-1

Там сойдутся хозяева и белорусы. В стане нашей дружины значатся сплошь молодые исполнители. Это Александр Згировский, Мартин Борисюк, Даниил Остапенков и 16-летний Эрик Арутюнян. Капитанствовать будет Александр Василевский, который уверен, что предстоящий турнир – первая ступень на пути к прежним достижениям.

Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси сыграет против Аргентины-4

Александр Василевский, капитан команды Кубка Дэвиса:
Основная мотивация молодых спортсменов – играть за страну на таком высоком уровне. Наверное, выше мотивации не может быть. Конечно, мы звали и Илью Ивашко, и Егора Герасимова, Андрея Василевского, но, к сожалению, по разным причинам ребята не смогут принять участие в этом матче. Илья Ивашко получил травму, сейчас находится на лечении. Нам будет тяжело, но мы настроены сделать все, что в наших силах.

# Теннис # Александр Згировский # Мартин Борисюк # Даниил Остапенков # Эрик Арутюнян # Александр Василевский # Фотофакт

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