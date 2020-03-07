Прямой эфир

Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси проиграла команде Германии

07 марта 2020 18:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису проиграла команде Германии матч Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси проиграла команде Германии-1

После первого дня в командном противостоянии была ничья 1:1.

Открыла второй игровой день пара. Кевин Кравиц и Андреас Мис в двух сетах были сильнее наших Ильи Ивашко и Андрея Василевского – 6:4, 7:6. Это означало, что нам непременно нужно было брать верх во всех оставшихся противостояниях. Но не сложилось: Егор Герасимов в двух сетах уступил Яну-Леннарду Штруффу – 3:6, 2:6. Таким образом, дальше по турнирной сетке продвинулась сборная Германии.

Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси проиграла команде Германии-4

# Теннис # Ильи Ивашко # Андрей Василевский # Егор Герасимов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хорошее место, хорошие корты». В Минске проходит международный теннисный турнир Belarus Open
06 марта 2020 20:21

«Хорошее место, хорошие корты». В Минске проходит международный теннисный турнир Belarus Open

1:1. Белорусы сыграли первые матчи квалификации Кубка Дэвиса
06 марта 2020 20:11

1:1. Белорусы сыграли первые матчи квалификации Кубка Дэвиса

Ольга Говорцова проиграла Элине Свитолиной на турнире в Монтеррее
06 марта 2020 19:00

Ольга Говорцова проиграла Элине Свитолиной на турнире в Монтеррее