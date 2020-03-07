Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси проиграла команде Германии

После первого дня в командном противостоянии была ничья 1:1.

Открыла второй игровой день пара. Кевин Кравиц и Андреас Мис в двух сетах были сильнее наших Ильи Ивашко и Андрея Василевского – 6:4, 7:6. Это означало, что нам непременно нужно было брать верх во всех оставшихся противостояниях. Но не сложилось: Егор Герасимов в двух сетах уступил Яну-Леннарду Штруффу – 3:6, 2:6. Таким образом, дальше по турнирной сетке продвинулась сборная Германии.