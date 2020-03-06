«Хорошее место, хорошие корты». В Минске проходит международный теннисный турнир Belarus Open

Новости Беларуси. Минск в 27-й раз принимает международный турнир по теннису среди сеньоров Belarus Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минск в 27-й раз принимает международный турнир по теннису среди сеньоров Belarus Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Участники набирают очки в рейтинге Международной теннисной федерации. Также старт помогает развивать и поддерживать взаимодействие с федерациями и теннисистами из других стран.
Владимир Расщупкин, участник турнира (Россия):
Я играю последние пять-шесть лет регулярно в системе ITF (ветеранского тенниса или синьора). В прошлом году сыграл 14 турниров. В нашей группе 70+ два белорусских конкурента.
Хороший турнир. Хорошее место, хорошие корты. Пока с организацией тоже в порядке, так что приятные впечатления.
В 2020 году к нам пожаловали спортсмены из 9 стран: всего около 100 теннисистов, как профессионалы, так и любители. Участники соревнуются в 9 возрастных категориях – от 35+ и до 70+. В каждой будет разыграно пять комплектов наград. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 марта.