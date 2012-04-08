Прямой эфир

Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины

08 апреля 2012 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В минском Дворце тенниса в рамках розыгрыша Davis Cup в нынешний уикенд встречались сборные Беларуси и Боснии и Герцеговины. Белорусские теннисисты оказались сильнее спортсменов из Боснии и Герцеговины.

В противостоянии второй группы Евро-Африканской зоны тяжесть борьбы была перенесена на воскресные матчи. В первом из них Владимир Игнатик, вырвав в трех сетах победу у Амера Делича (7:6, 7:6, 6:4), принес белорусам общую викторию со счетом 3:1. Матч продолжался 2 часа 49 минут, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Теннис # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
06 апреля 2012 21:31

ХК «Металлург» из Жлобина впервые в своей истории стал чемпионом Беларуси

06 апреля 2012 21:30

Сборная Беларуси по хоккею провела в Минске последнюю тренировку перед спаррингами с Австрией

06 апреля 2012 21:29

Главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею огласил состав команды на чемпионат мира в первом дивизионе