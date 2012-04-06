ХК «Металлург» из Жлобина впервые в своей истории стал чемпионом Беларуси

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

Книга, которую я бы написал, посвященную этому сезону, была бы бестселлером.

Может быть, наставник «Немана» и прав, но, кажется, больше шансов обрести популярность у книги Василия Спиридонова. Если он ее, конечно, напишет. А писать есть о чем. Выиграв последовательно Кубок страны, регулярное первенство и плей-офф, «сталевары» добились того, что раньше удавалось разве что «Юности».

Последний шанс предотвратить неизбежное укомплектованный едва ли не одними звездами «Неман» упустил в шестом матче финальной серии. Причем в ключевом поединке гродненцы на высокой ноте провели разве что первый период. Потом «Металлург» прочно взял бразды правления в свои руки и в конце концов дождался того единственного момента. Обоюдная ошибка и непонимание Сергея Шабанова и Александра Рядинского позволили Валерию Хлебникову издевательски пустить потенциально золотой гродненский корабль на дно.

Впрочем, после игры вратарь «Немана» скажет, что два вторых места лучше, чем одно первое, а Дмитрий Кравченко будет уверять, что серебро – достойный результат для его команды.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

Я просил бы прессу не хаять. Задачу максимум мы выполнили, но только спортсмены, тренера действительно знают с каким трудом все это дается.

Впрочем, сейчас меньше хотелось бы говорить о «Немане»: у всех на устах «Металлург» и его блестящая победа. Жлобинский отрезок своей карьеры Василий Спиридонов начал с непопадания в плей-офф, потом была бронза, оставившая впечатление легкой недосказанности, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ. И вот на третий сезон в городе сталеваров появилась команда, которой по плечу чемпионство и которая, положа руку на сердце, на долгие годы способна стать лидером национального первенства. Поздравляем.

Василий Спиридонов, главный тренер ХК «Металлург» (Жлобин):

Не покривив душой скажу, что в моей тренерской карьере этот случай идет особняком. Выиграли Кубок, «гладкий» чемпионат, плей-офф. Просто у меня нет слов, чтобы что-то говорить.

И счет, в общем, футбольный. Наверное, нам где-то повезло с этой шайбой. Но мы сражались сегодня как голодные волки.