Глава Европейской федерации хоккея на траве высоко оценила развитие вида спорта в Беларуси

Новости Беларуси. Глава Европейской федерации хоккея на траве высоко оценивает развитие этого вида спорта в Беларуси. Об этом Марейке Флерен заявила на встрече с председателем Белорусской федерации Валерием Ивановым и министром спорта Александром Шамко.

Хоккей на траве в нашей стране относительно молодой вид спорта. Но, несмотря на это, результаты на мировой арене уже есть. В международном рейтинге Беларусь на шестом месте. А совсем недавно женская сборная взяла «бронзу» на чемпионате Европы по индорхоккею.

Марейке Флерен с 2011 года занимает пост главы Европейской федерации хоккея на траве. В Беларуси она впервые, но не случайно, ведь Минск в 2016 году смело можно назвать столицей европейского индорхоккея. Это зимняя разновидность этого вида игрового спорта.

Совсем недавно у нас прошел чемпионат Европы, а на выходных «Минск-Арена» принимала уже европейский Кубок клубных женских команд. В рамках визита Флерен, конечно, не упустила шанс оценить организацию соревнований. Уже потом она поделится своими впечатлениями от спортивного объекта и расскажет, что в прямом смысле болеет за хоккей на траве в Беларуси.

Марейке Флерен, глава Европейской федерации хоккея на траве:

Мои первые впечатления от того, что я увидела на «Минск-Арене», очень сильны. Я вижу, как много усилий прилагается в Минске, чтобы хоккей вышел на новый уровень. Строятся новые стадионы, развивается инфраструктура. И у нас большие ожидания от того, что происходит в Беларуси.

В рамках визита Марейке Флерен состоялась также встреча с председателем Белорусской федерации хоккея на траве Валерием Ивановым и министром спорта Александром Шамко. Сегодня белорусы показывают достойный результат на международной арене и нам есть чем гордиться. Совсем недавно на чемпионате Европы по индорхоккею женская сборная взяла «бронзу». Но для олимпийских стартов еще нужны победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Мерилом является результат. Необходимо отметить, что растет и материальная база этого вида спорта. Ценность побед, результата в этом виде спорта показывает ту работу, которая сегодня проводится нашей федерацией, Министерством спорта.

Валерий Иванов, председатель общественного объединения «Белорусская федерация хоккея на траве»:

Планы – это Олимпийские игры. Очень большая конкуренция. Это вид спорта достаточно популярен в развитых странах, достаточно большие денежные средства вкладываются, мы как-то поскромнее. Но результаты не слишком отличаются от грандов.

Сегодня основную ставку федерация делает на женскую сборную. Если спортсменки и дальше будут вести в своей игре, то место в элитном дивизионе обеспечено.