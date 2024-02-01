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Егор Сидоров забросил юбилейную шайбу в Западной хоккейной лиге

01 февраля 2024 15:02
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Егор Сидоров отметился юбилейным голом в Западной хоккейной лиге. Точный бросок нашего форварда помог «Саскатуну» в пух и прах разнести «Реджину», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Сидоров забросил юбилейную шайбу в Западной хоккейной лиге-1

Финальный результат – 9:1. Также в активе нападающего еще два ассистентских балла. Сидоров был признан второй звездой встречи. За карьеру в лиге наш соотечественник наколотил 100 голов. В нынешнем сезоне в 46 встречах хоккеист набрал 63 очка.

# Хоккей

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