Егор Сидоров забросил юбилейную шайбу в Западной хоккейной лиге

Егор Сидоров отметился юбилейным голом в Западной хоккейной лиге. Точный бросок нашего форварда помог «Саскатуну» в пух и прах разнести «Реджину», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальный результат – 9:1. Также в активе нападающего еще два ассистентских балла. Сидоров был признан второй звездой встречи. За карьеру в лиге наш соотечественник наколотил 100 голов. В нынешнем сезоне в 46 встречах хоккеист набрал 63 очка.