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Итоги юниорского ЧМ-2018 по баскетболу: США получили главный титул турнира

30 июля 2018 16:13
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Новости Беларуси. Баскетбольный марафон в Минске завершен. На чемпионате мира среди девушек до 17 лет 29 июля были определены призеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские баскетболистки в распределении наград не участвовали, в заключительном матче хозяйки паркета сражались с командой Анголы за итоговое 15 место. У подопечных Виктории Дацун получилось завершить турнир на мажорной ноте, победа 70:58.

Итоги юниорского ЧМ-2018 по баскетболу: США получили главный титул турнира-1

Юлия Василевич, разыгрывающая юниорской сборной Беларуси по баскетболу (U-17):
Команда Анголы достаточно мобильная, и они очень хорошо идут под кольцо. Тренеры нам поставили задачу: не пустить их в зону. И первое время у нас это не получалось. Мы хотели приспособиться, но после мы хорошо разобрались в защите, и поэтому такой счет.

Главный тренер сборной Виктория Дацун, подводя итоги всего турнира, отметила важность такого опыта для дальнейшего прогресса юных баскетболисток.

Итоги юниорского ЧМ-2018 по баскетболу: США получили главный титул турнира-4

Виктория Дацун, главный тренер юниорской сборной Беларуси по баскетболу (U-17):
Конечно, хотелось бы еще повыше подняться. И, в­­ принципе, команда могла подняться, были такие возможности. Но волею судей так случилось, что не хватило нам немного игроков, нападающих именно, которые могли бы поднять команду наверх. Как минимум, могли быть в двенадцатке.

Очень сильно признательна нашей федерации, которая дала возможность вот этим девочкам, маленьким девочкам, которые, в общем-то, не очень хорошо блистали на чемпионате Европы, дать почувствовать этот мировой уровень баскетбола. Теперь наши девушки точно знают, к чему нужно стремиться. Они почувствовали, что и работать, и тренироваться нужно совершенно по-другому.

Итоги юниорского ЧМ-2018 по баскетболу: США получили главный титул турнира-7

Главный титул турнира в финальном матче оспорили Франция и США, победа осталась за американками.

# Баскетбол # Юлия Василевич # Виктория Дацун # Фотофакт

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