Итоги юниорского ЧМ-2018 по баскетболу: США получили главный титул турнира

Новости Беларуси. Баскетбольный марафон в Минске завершен. На чемпионате мира среди девушек до 17 лет 29 июля были определены призеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусские баскетболистки в распределении наград не участвовали, в заключительном матче хозяйки паркета сражались с командой Анголы за итоговое 15 место. У подопечных Виктории Дацун получилось завершить турнир на мажорной ноте, победа 70:58.

Юлия Василевич, разыгрывающая юниорской сборной Беларуси по баскетболу (U-17):

Команда Анголы достаточно мобильная, и они очень хорошо идут под кольцо. Тренеры нам поставили задачу: не пустить их в зону. И первое время у нас это не получалось. Мы хотели приспособиться, но после мы хорошо разобрались в защите, и поэтому такой счет. Главный тренер сборной Виктория Дацун, подводя итоги всего турнира, отметила важность такого опыта для дальнейшего прогресса юных баскетболисток.

Виктория Дацун, главный тренер юниорской сборной Беларуси по баскетболу (U-17):

Конечно, хотелось бы еще повыше подняться. И, в­­ принципе, команда могла подняться, были такие возможности. Но волею судей так случилось, что не хватило нам немного игроков, нападающих именно, которые могли бы поднять команду наверх. Как минимум, могли быть в двенадцатке. Очень сильно признательна нашей федерации, которая дала возможность вот этим девочкам, маленьким девочкам, которые, в общем-то, не очень хорошо блистали на чемпионате Европы, дать почувствовать этот мировой уровень баскетбола. Теперь наши девушки точно знают, к чему нужно стремиться. Они почувствовали, что и работать, и тренироваться нужно совершенно по-другому.