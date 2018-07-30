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Белорусские стрелки вошли в десятку сильнейших после первых упражнений конкурса «Снайперский рубеж»

30 июля 2018 11:46
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Новости Беларуси. Белорусские военные успешно выступают на армейских международных играх. Так, наши стрелки вошли в десятку сильнейших по итогам первых упражнений конкурса «Снайперский рубеж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские стрелки вошли в десятку сильнейших после первых упражнений конкурса «Снайперский рубеж»-1

Этот этап «АрМИ-2018» проходит на полигоне под Брестом. Индивидуальное мастерство здесь демонстрируют свыше 70 снайперов из разных стран. Вместе с белорусами в лидерах представители Казахстана, Китая, Монголии, России и Сербии.

Белорусские стрелки вошли в десятку сильнейших после первых упражнений конкурса «Снайперский рубеж»-4

Аль Фарук, представитель команды (Бангладеш):
Организация соревнований в Беларуси на высоком уровне. Но у вас много отличий по сравнению с Бангладеш. Например, в сфере оценки, ветра и местности. У нас нет такого ландшафта.

Белорусские стрелки вошли в десятку сильнейших после первых упражнений конкурса «Снайперский рубеж»-7

Владимир Белый, главный судья конкурса «Снайперский рубеж»:
У нас предусмотрены такие упражнения, как действия снайпера в наступлении. Это связано с определенного рода перемещениями, физическими нагрузками, которые оказывают влияние на дыхание, на пульс. Упражнения с очень сложными и неудобными положениями для стрельбы – на скатах крыш и т.д.

Белорусские стрелки вошли в десятку сильнейших после первых упражнений конкурса «Снайперский рубеж»-10

Это все продиктовано определенным опытом, который мы имеем, исходя из нашего опыта боевой подготовки и анализа реального опыта локальных конфликтов.

Белорусские стрелки вошли в десятку сильнейших после первых упражнений конкурса «Снайперский рубеж»-13

Окончательная расстановка сил будет ясна после проведения семи упражнений личного первенства. По их результатам станет известно, кто продолжит борьбу в командном зачете «Снайперского рубежа».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Аль Фарук # Владимир Белый # Фотофакт

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