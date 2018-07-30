Белорусские стрелки вошли в десятку сильнейших после первых упражнений конкурса «Снайперский рубеж»

Новости Беларуси. Белорусские военные успешно выступают на армейских международных играх. Так, наши стрелки вошли в десятку сильнейших по итогам первых упражнений конкурса «Снайперский рубеж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот этап «АрМИ-2018» проходит на полигоне под Брестом. Индивидуальное мастерство здесь демонстрируют свыше 70 снайперов из разных стран. Вместе с белорусами в лидерах представители Казахстана, Китая, Монголии, России и Сербии.

Аль Фарук, представитель команды (Бангладеш):

Организация соревнований в Беларуси на высоком уровне. Но у вас много отличий по сравнению с Бангладеш. Например, в сфере оценки, ветра и местности. У нас нет такого ландшафта.

Владимир Белый, главный судья конкурса «Снайперский рубеж»:

У нас предусмотрены такие упражнения, как действия снайпера в наступлении. Это связано с определенного рода перемещениями, физическими нагрузками, которые оказывают влияние на дыхание, на пульс. Упражнения с очень сложными и неудобными положениями для стрельбы – на скатах крыш и т.д.

Это все продиктовано определенным опытом, который мы имеем, исходя из нашего опыта боевой подготовки и анализа реального опыта локальных конфликтов.