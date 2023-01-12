Андрей Михалёв об игре против «Амурских тигров»: у нас было очень много хороших моментов, но мы их не реализовывали

В Молодежной хоккейной лиге клуб «Динамо-Шинник» завершил дальневосточный выезд победой над «Амурскими тиграми». Виктория далась непросто, однако в овертайме «бобры» смогли дожать своего соперника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Реваншистские настроения витали в воздухе накануне матча. Запала у «Шинника» хватало, однако реализация запаздывала. Тем не менее наши хоккеисты дважды отыгрывались по ходу матча, смогли перевести игру в овертайм, где решающую шайбу забросил Матвей Шидловский. Победа команды Андрея Михалева – 3:2. Таким образом, по итогам в том числе и дальневосточных баталий белорусская команда укрепилась на втором месте серебряного дивизиона.

Андрей Михалев, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Все матчи были напряжные, то есть играли все, выкладывались на 100 %. Понятно, что, может быть, физически мы где-то подсели, но все равно благодарю ребят за эту работу. Сегодня на самом деле у нас было очень много хороших моментов, но мы их не реализовывали. Проявили характер: проигрывали два раза в игре, поэтому в овертайме повезло нам больше. Концовочка, четыре минуты ненужные, но молодцы ребята, которые выходили в меньшинстве, здорово отработали.