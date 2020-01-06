Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ

Новости Беларуси. Сочельник Рождества и Рождественский турнир любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый понедельник года православные белорусы проводят в подготовке к одному из величайших христианских праздников. И если верующие ждут появления на небе первой вечерней звезды – символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, то спортивные болельщики сегодня в ожидании еще и разрешения одной из главных интриг – кто сразится за трофей XVI любительского хоккейного турнира на приз Президента. Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске Первый финалист уже известен – это команда России. А вот второй участник финального поединка определится в ближайшее время. На льду «Чижовка-Арены» клюшки скрестили хоккеисты команды Президента Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. За ходом ледовых баталий следит корреспондент Екатерина Жилянина.

Екатерина Жилянина, корреспондент:

Марафон XVI Рождественского турнира приближается к развязке, сегодня день решающих матчей. На кону выход в финал. Борьбу продолжает белорусская команда, команда Президента. В 19 часов стартовал полуфинальный поединок. Соперники наших хоккеистов – команда из Объединенных Арабских Эмиратов. Трибуны, как всегда на этом турнире, переполнены. Болельщики, конечно, ждут победы от хозяев.

Вперед, Беларусь!

Ждем незабываемых эмоций, потому что мы приехали сюда ради этого. Это очень веселое, хорошее мероприятие. Болеем, конечно, за наших.

Меня зовут Антонио. Я приехал только один месяц назад. Я изучаю русский примерно 5-6 месяцев. Мне очень нравится Беларусь.

Конечно, за Беларусь мы болеем. Ждем хорошую игру, посмотреть наших хоккеистов, ну и получить удовольствие от посещения «Чижовка-Арены». Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику на Рождественском турнире Счет в конце первого период – 3:1. Одна голевая передача на счету Александра Лукашенко. Команды играют достаточно осторожно, ведь ставки высоки.

Алексей Саранов, игрок команды России:

Финал – это такие уже кубковые матчи, к которым надо подходить со всей серьезностью. Нет никакой недооценки. Соперники готовятся к этим играм, все очень сильные. Мы тоже готовились, в первую очередь эмоционально. Настроились на эту финскую команду. Поэтому результатом мы довольны. Нельзя сказать, что мы не хотим выиграть – все хотят выиграть в финале, потому что это спорт в первую очередь. И при отсутствии желания, стремления к победе был бы не интересен этот финал. Я думаю, зрители ждут именно упорной борьбы, в которой победит сильнейший. Также сегодня состоялись матчи, в которых распределялись места с 5 по 12-е.