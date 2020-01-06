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Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ

06 января 2020 17:31
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Новости Беларуси. Сочельник Рождества и Рождественский турнир любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый понедельник года православные белорусы проводят в подготовке к одному из величайших христианских праздников.

И если верующие ждут появления на небе первой вечерней звезды – символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, то спортивные болельщики сегодня в ожидании еще и разрешения одной из главных интриг – кто сразится за трофей XVI любительского хоккейного турнира на приз Президента.

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Первый финалист уже известен – это команда России. А вот второй участник финального поединка определится в ближайшее время. На льду «Чижовка-Арены» клюшки скрестили хоккеисты команды Президента Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов.

За ходом ледовых баталий следит корреспондент Екатерина Жилянина.

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-1

Екатерина Жилянина, корреспондент:
Марафон XVI Рождественского турнира приближается к развязке, сегодня день решающих матчей. На кону выход в финал. Борьбу продолжает белорусская команда, команда Президента. В 19 часов стартовал полуфинальный поединок. Соперники наших хоккеистов – команда из Объединенных Арабских Эмиратов. Трибуны, как всегда на этом турнире, переполнены. Болельщики, конечно, ждут победы от хозяев.

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-4

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-6

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-8

Вперед, Беларусь!

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-11

Ждем незабываемых эмоций, потому что мы приехали сюда ради этого. Это очень веселое, хорошее мероприятие. Болеем, конечно, за наших.

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-14

Меня зовут Антонио. Я приехал только один месяц назад. Я изучаю русский примерно 5-6 месяцев. Мне очень нравится Беларусь.

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-17

Конечно, за Беларусь мы болеем. Ждем хорошую игру, посмотреть наших хоккеистов, ну и получить удовольствие от посещения «Чижовка-Арены».

Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику на Рождественском турнире

Счет  в конце первого период – 3:1. Одна голевая передача на счету Александра Лукашенко. Команды играют достаточно осторожно, ведь ставки высоки.

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-20

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-22

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-24

Алексей Саранов, игрок команды России:
Финал – это такие уже кубковые матчи, к которым надо подходить со всей серьезностью. Нет никакой недооценки. Соперники готовятся к этим играм, все очень сильные. Мы тоже готовились, в первую очередь эмоционально. Настроились на эту финскую команду. Поэтому результатом мы довольны.

Нельзя сказать, что мы не хотим выиграть – все хотят выиграть в финале, потому что это спорт в первую очередь. И при отсутствии желания, стремления к победе был бы не интересен этот финал. Я думаю, зрители ждут именно упорной борьбы, в которой победит сильнейший.

Также сегодня состоялись матчи, в которых распределялись места с 5 по 12-е.

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-27

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-29

Кто выйдет в финал Рождественского турнира? Как проходит матч между командами Беларуси и ОАЭ-31

Подробности матча команд Беларуси и ОАЭ – в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Екатерина Жилянина # Алексей Саранов # Фотофакт

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