Кто может выиграть детский футбольный турнир – мнение председателя АБФФ

Новости Беларуси. В эти дни мир живет футболом. И белорусская столица не стала исключением. Сегодня, 17 мая, стартовал турнир Minsk Cup-2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Николай Шерстнев, председатель Белорусской федерации футбола:

Конечно, наверное, победят ребята столичные. Потому что здесь больше возможностей у них. Но если победят ребята с периферии, СДЮШ региональных, то это о многом будет говорить. Выводы придется делать для многих.