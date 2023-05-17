Кто может выиграть детский футбольный турнир – мнение председателя АБФФ

Новости Беларуси. В эти дни мир живет футболом. И белорусская столица не стала исключением. Сегодня, 17 мая, стартовал турнир Minsk Cup-2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В эти дни мир живет футболом. И белорусская столица не стала исключением. Сегодня, 17 мая, стартовал турнир Minsk Cup-2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Николай Шерстнев, председатель Белорусской федерации футбола:
Конечно, наверное, победят ребята столичные. Потому что здесь больше возможностей у них. Но если победят ребята с периферии, СДЮШ региональных, то это о многом будет говорить. Выводы придется делать для многих.
Алексей Сытов, заместитель председателя по основной деятельности ФК «Минск»:
Любой турнир – это лучше, чем тренировка. Тренировки тренировками, но ничего не дает такой рост, как участие в турнирах. Дети получат неоценимый опыт. Это, безусловно, сказывается на развитии детско-юношеского футбола и спорта в целом.
Председатель АБФФ: нужно создать, возможно, детскую лигу, где мы дадим футбольную практику. Подробнее.