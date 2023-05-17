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Кто может выиграть детский футбольный турнир – мнение председателя АБФФ

17 мая 2023 20:09
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Новости Беларуси. В эти дни мир живет футболом. И белорусская столица не стала исключением. Сегодня, 17 мая, стартовал турнир Minsk Cup-2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Кто может выиграть детский футбольный турнир – мнение председателя АБФФ-1

Николай Шерстнев, председатель Белорусской федерации футбола: 
Конечно, наверное, победят ребята столичные. Потому что здесь больше возможностей у них. Но если победят ребята с периферии, СДЮШ региональных, то это о многом будет говорить. Выводы придется делать для многих. 

Кто может выиграть детский футбольный турнир – мнение председателя АБФФ-4

Алексей Сытов, заместитель председателя по основной деятельности ФК «Минск»: 
Любой турнир – это лучше, чем тренировка. Тренировки тренировками, но ничего не дает такой рост, как участие в турнирах. Дети получат неоценимый опыт. Это, безусловно, сказывается на развитии детско-юношеского футбола и спорта в целом. 

Председатель АБФФ: нужно создать, возможно, детскую лигу, где мы дадим футбольную практику. Подробнее

# Футбол Беларуси # Николай Шерстнев # Фотофакт

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