«Мы готовы выезжать, бороться». В Минске более 700 спортсменов участвуют в Фестивале борьбы

Новости Беларуси. Более 700 атлетов из всех регионов страны собрались в столице на Фестиваль борьбы. За награды спорят представители вольной, греко-римской и женской борьбы. Всего будет разыграно 30 комплектов наград. Также этот старт станет отборочным на первенство Европы среди школьников, которое примет Венгрия в начале июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В среду, 17 мая, зал минского Дворца спорта забит до отказа. Предварительные поединки проходят на шести коврах. Ребята удивляют специалистов приемами и скоростями. Интересно, что большинство девочек заканчивают свои встречи преимущественно чистыми победами. Могилев выставил команду из 15 юных атлетов, которые смогли доказать свое превосходство на региональных стартах. В столицу привезли сильнейших.

Екатерина Зубаревич, старший тренер МГУОР (г. Могилев):

Проходило первенство Могилевской области, и мы выявили сильнейших спортсменов. На этом турнире задача – завоевать первое место, отобраться на чемпионат Европы, в Венгрии будет проходить 6-9 июля. Мы готовы выезжать, бороться, биться за все медали, баллы.

Виктор Середа, старший тренер сборной Беларуси по вольной и женской борьбе (U-17) и (U-15):

Каждая школа, представляющая своих спортсменов, имеет свой стиль борьбы. Интересно наблюдать. Я, например, смотря на ковер и зная, что выходят представители могилевской школы, примерно понимаю, какая у них будет работа. На школьном чемпионате Европы нам разрешили принимать участие. Там всего 10 весовых категорий по мальчикам и по девочкам. Плюс еще дают три квоты дополнительные, итого мы можем везти туда 13 спортсменов.