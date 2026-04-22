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Белорус Глинчук занял третье место на чемпионате Европы по борьбе

22 апреля 2026 13:24
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Павел Глинчук открыл счет нашим наградам на чемпионате Европы по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он стал бронзовым призером весовой категории до 130 килограммов. В малом финале белорусу противостоял россиянин Марат Кампаров. Наш атлет уверенно провел схватку и одержал викторию со счетом 10:5. Сегодня, 22 апреля, вечером бронзу оспорит Александр Леончик. В утренней сессии в борьбу вступили девушки. Нашу страну представляют Наталья Варакина, Марта Гетманова, Алина Шевчук и Анастасия Зименкова.

# Борьба # Греко-римская борьба

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