Серебро и две бронзы выиграли белорусы в стартовый день чемпионата Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вице-чемпионкой континента стала Алина Щепанова. До золота не хватило всего одного килограмма. Результат спортсменки – 218 килограммов. На третью ступень пьедестала поднялась Диана Мойсеевич. Аналогичный, третий результат показал Егор Попов. Сегодня, 22 апреля, мастерство продемонстрируют Сюзанна Володько, а также Вадим Лихорад и Андрей Фролов. Наша делегация насчитывает 10 атлетов.