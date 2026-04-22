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Серебро и две бронзы выиграли белорусы в стартовый день чемпионата Европы по тяжелой атлетике

22 апреля 2026 13:21
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Серебро и две бронзы выиграли белорусы в стартовый день чемпионата Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Вице-чемпионкой континента стала Алина Щепанова. До золота не хватило всего одного килограмма. Результат спортсменки – 218 килограммов. На третью ступень пьедестала поднялась Диана Мойсеевич. Аналогичный, третий результат показал Егор Попов. Сегодня, 22 апреля, мастерство продемонстрируют Сюзанна Володько, а также Вадим Лихорад и Андрей Фролов. Наша делегация насчитывает 10 атлетов.

# Тяжелая атлетика

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