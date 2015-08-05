Криштиану Роналду, переодетый в бездомного, разыграл жителей Мадрида

Никто так и не узнал в бродяге известного спортсмена – даже после того, как Роналду показал свой фирменный дриблинг.

Новости Испании. Криштиану Роналду появился на центральной площади Кальяо в костюме бездомного бродяги. Поставил возле себя коробку для пожертвований и принялся развлекать прохожих футбольными трюками. Реакция у людей была разная. Одна из девушек даже отказала знаменитому футболисту в знакомстве.

В конце розыгрыша Роналду снял парик и бороду и подарил мяч с автографом ребенку, с которым за несколько минут до этого играл в футбол. Мальчик был потрясен.

О том, почему Криштиану Роналду любит принимать участие в подобных розыгрышах, здесь.

Напомним, весной прошлого года знаменитого актера Ричарда Гира приняли за бездомного. Правда, в отличие от Роналду, в планы актера это не входило.

Француженка Карин Гомбо с супругом и 15-летним сыном отправилась на экскурсию в США. Прогуливаясь по Нью-Йорку семья увидела человека, копающегося в мусорном баке. Женщина так растрогалась, что предложила бездомному кусок пиццы. Позже выяснилось, что туристы забрели на площадку фильма, в котором снимается Ричард Гир. Подробности и больше фото вы найдете здесь.