Крэйг Вудкрофт признался, что победа минского «Динамо» над ЦСКА стала для него лучшим подарком на день рождения

Первую шайбу минчане забросили уже на 3-й минуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отличился Кирилл Воронин. Затем во втором периоде преимущество удвоил Шейн Принс, а Степан Фальковский сделал счет 3:0.

Новости Беларуси. Минское «Динамо» победило лидера КХЛ – ЦСКА. 3 декабря «зубры» сенсационно и впервые за шесть лет обыграли московский клуб (подробнее здесь ).

Скамейка ЦСКА выглядела озадаченно, но хозяева нашли в себе силы и сократили отставание, забросив две шайбы – 2:3.

Ближе к концу встречи москвичи даже сняли вратаря, заменив его шестым полевым игроком, но этот шаг не помог ЦСКА, и Брэндон Козун поразил пустые ворота, тем самым установив окончательный счет. 4:2 – победа «Динамо».