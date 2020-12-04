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Крэйг Вудкрофт признался, что победа минского «Динамо» над ЦСКА стала для него лучшим подарком на день рождения

04 декабря 2020 12:40
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» победило лидера КХЛ – ЦСКА. 3 декабря «зубры» сенсационно и впервые за шесть лет обыграли московский клуб (подробнее здесь).

Первую шайбу минчане забросили уже на 3-й минуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отличился Кирилл Воронин. Затем во втором периоде преимущество удвоил Шейн Принс, а Степан Фальковский сделал счет 3:0.

Крэйг Вудкрофт признался, что победа минского «Динамо» над ЦСКА стала для него лучшим подарком на день рождения-1

Крэйг Вудкрофт признался, что победа минского «Динамо» над ЦСКА стала для него лучшим подарком на день рождения-3

Скамейка ЦСКА выглядела озадаченно, но хозяева нашли в себе силы и сократили отставание, забросив две шайбы – 2:3.

Ближе к концу встречи москвичи даже сняли вратаря, заменив его шестым полевым игроком, но этот шаг не помог ЦСКА, и Брэндон Козун поразил пустые ворота, тем самым установив окончательный счет. 4:2 – победа «Динамо».

Крэйг Вудкрофт признался, что победа минского «Динамо» над ЦСКА стала для него лучшим подарком на день рождения-6

Тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт признался, что эта виктория команды стала для него лучшим подарком на день рождения.

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Шейн Принс # Кирилл Воронин # Степан Фальковский # Фотофакт

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