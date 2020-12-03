КХЛ. Минское «Динамо» обыграло ЦСКА

К матчу обе команды подходили в хорошей форме – «армейцы» выиграли восемь из последних девяти встреч, а «зубры» набирали очки в четырёх матчах кряду. Тем не менее, испокон веков ЦСКА для минчан – почти непобедимый соперник. В 32 очных встречах наши проиграли 27 раз. В нынешнем сезоне команды встречались уже дважды и оба раза москвичи побеждали с одинаковым счетом – 5:1.

Однако несмотря на удручающую статистику, в этот раз «зубры» огорчили армейцев на их льду – впервые за 10 лет.