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КХЛ. Минское «Динамо» обыграло ЦСКА

03 декабря 2020 21:01
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» завершило выездную серию игрой против лучшей команды КХЛ – московского ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло ЦСКА-1

К матчу обе команды подходили в хорошей форме – «армейцы» выиграли восемь из последних девяти встреч, а «зубры» набирали очки в четырёх матчах кряду. Тем не менее, испокон веков ЦСКА для минчан – почти непобедимый соперник. В 32 очных встречах наши проиграли 27 раз. В нынешнем сезоне команды встречались уже дважды и оба раза москвичи побеждали с одинаковым счетом – 5:1.

Однако несмотря на удручающую статистику, в этот раз «зубры» огорчили армейцев на их льду – впервые за 10 лет.

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло ЦСКА-4

Следующий матч наша команда проведёт уже дома. 9 декабря «Динамо» примет одноклубников из Москвы.

# Хоккей # Фотофакт

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