КХЛ. Минское «Динамо» обыграло ЦСКА

Новости Беларуси. Минское «Динамо» завершило выездную серию игрой против лучшей команды КХЛ – московского ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» завершило выездную серию игрой против лучшей команды КХЛ – московского ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К матчу обе команды подходили в хорошей форме – «армейцы» выиграли восемь из последних девяти встреч, а «зубры» набирали очки в четырёх матчах кряду. Тем не менее, испокон веков ЦСКА для минчан – почти непобедимый соперник. В 32 очных встречах наши проиграли 27 раз. В нынешнем сезоне команды встречались уже дважды и оба раза москвичи побеждали с одинаковым счетом – 5:1.
Однако несмотря на удручающую статистику, в этот раз «зубры» огорчили армейцев на их льду – впервые за 10 лет.
Следующий матч наша команда проведёт уже дома. 9 декабря «Динамо» примет одноклубников из Москвы.