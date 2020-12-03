В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны четыре матча. Вот результаты

Новости Беларуси. Четырьмя играми продолжился чемпионат страны по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Очередные поединки в Экстралиге А состоялись в Гродно, Гомеле и Жлобине.
Новости Беларуси. Четырьмя играми продолжился чемпионат страны по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Очередные поединки в Экстралиге А состоялись в Гродно, Гомеле и Жлобине.
Но все же центральный матч дня игрался в Молодечно, где местное «Динамо» принимало «Шахтер». Обе команды располагаются в верхней части турнирной таблицы, хозяева идут четвертыми, гости – вторыми, уступая только «Юности». И те, и другие 3 декабря выходили на лед, будучи в огне. «Горняки» добыли шесть побед кряду, в активе «Динамо» было четыре виктории подряд. Интриги противостоянию добавлял и тот факт, что в нынешнем сезоне два матча между этими соперниками не укладывались в основное время.
Результаты матчей четверга, 3 декабря.
Следующие игры Экстралиги А состоятся в 5 декабря. В программе дня также четыре встречи.