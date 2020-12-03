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В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны четыре матча. Вот результаты

03 декабря 2020 21:07
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Новости Беларуси. Четырьмя играми продолжился чемпионат страны по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Очередные поединки в Экстралиге А состоялись в Гродно, Гомеле и Жлобине.

В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны четыре матча. Вот результаты-1

Но все же центральный матч дня игрался в Молодечно, где местное «Динамо» принимало «Шахтер». Обе команды располагаются в верхней части турнирной таблицы, хозяева идут четвертыми, гости – вторыми, уступая только «Юности». И те, и другие 3 декабря выходили на лед, будучи в огне. «Горняки» добыли шесть побед кряду, в активе «Динамо» было четыре виктории подряд. Интриги противостоянию добавлял и тот факт, что в нынешнем сезоне два матча между этими соперниками не укладывались в основное время.

В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны четыре матча. Вот результаты-4

Результаты матчей четверга, 3 декабря.

Следующие игры Экстралиги А состоятся в 5 декабря. В программе дня также четыре встречи.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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