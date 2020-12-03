В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны четыре матча. Вот результаты

Но все же центральный матч дня игрался в Молодечно, где местное «Динамо» принимало «Шахтер». Обе команды располагаются в верхней части турнирной таблицы, хозяева идут четвертыми, гости – вторыми, уступая только «Юности». И те, и другие 3 декабря выходили на лед, будучи в огне. «Горняки» добыли шесть побед кряду, в активе «Динамо» было четыре виктории подряд. Интриги противостоянию добавлял и тот факт, что в нынешнем сезоне два матча между этими соперниками не укладывались в основное время.