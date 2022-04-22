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ЧБ Беларуси по баскетболу. Стали известны результаты первых полуфинальных матчей

22 апреля 2022 15:14
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Новости Беларуси. «Цмоки» и «Борисфен» сделали первые шаги на пути к финалу мужского чемпионата Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Клубы одержали стартовые виктории в сериях 1/2.

ЧБ Беларуси по баскетболу. Стали известны результаты первых полуфинальных матчей-1

«Драконы» довольно уверенно разобрались с «Гродно-93». Хозяева доминировали в первой и второй четвертях, отдали третью, но вновь ушли в отрыв в четвертой. Финальный счет – 89 на 76 в их пользу. В составе победителей самым результативным оказался Близнюк, на счету которого 22 очка. В другом противостоянии дня «Борисфен» взял верх над «Рубоном» – 89:81.

Вторые матчи пройдут 23 апреля. Полуфинальные серии будут продолжаться до трех викторий одного из оппонентов.

# Баскетбол # Владислав Близнюк # Фотофакт

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