Футбол. «Арсенал» и «Слуцк» сыграли вничью в первом матче 5-го тура ЧБ

Новости Беларуси. «Арсенал» и «Слуцк» сыграли вничью в первом матче 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Арсенал» и «Слуцк» сыграли вничью в первом матче 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В каждом из таймов зрители увидели по одному точному удару.
В середине первого отрезка отличились гости. Номинальные хозяева ответили в дебюте второго. На этом и разошлись – 1:1.
22 апреля в расписании три дуэли. Лидер первенства БАТЭ примет «Гомель». Точка в 5-м туре будет поставлена в субботу, 23 апреля.