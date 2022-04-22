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Футбол. «Арсенал» и «Слуцк» сыграли вничью в первом матче 5-го тура ЧБ

22 апреля 2022 12:14
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Новости Беларуси. «Арсенал» и «Слуцк» сыграли вничью в первом матче 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Арсенал» и «Слуцк» сыграли вничью в первом матче 5-го тура ЧБ-1

В каждом из таймов зрители увидели по одному точному удару.

Футбол. «Арсенал» и «Слуцк» сыграли вничью в первом матче 5-го тура ЧБ-4

В середине первого отрезка отличились гости. Номинальные хозяева ответили в дебюте второго. На этом и разошлись – 1:1.

Футбол. «Арсенал» и «Слуцк» сыграли вничью в первом матче 5-го тура ЧБ-7

22 апреля в расписании три дуэли. Лидер первенства БАТЭ примет «Гомель». Точка в 5-м туре будет поставлена в субботу, 23 апреля.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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