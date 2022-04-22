Футбол. «Арсенал» и «Слуцк» сыграли вничью в первом матче 5-го тура ЧБ

Новости Беларуси. «Арсенал» и «Слуцк» сыграли вничью в первом матче 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В каждом из таймов зрители увидели по одному точному удару.

В середине первого отрезка отличились гости. Номинальные хозяева ответили в дебюте второго. На этом и разошлись – 1:1.