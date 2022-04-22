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«Вышли и бились за место». Как проходит подготовка хоккейной сборной Беларуси к спаррингам против россиян?

22 апреля 2022 18:22
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает учебно-тренировочный сбор. Подопечные Крэйга Вудкрофта готовятся к предстоящим спаррингам с россиянами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вышли и бились за место». Как проходит подготовка хоккейной сборной Беларуси к спаррингам против россиян?-1

22 апреля дружина провела первую двустороннюю игру. Участники тренинг-кэмпа были разделены на две команды по возрастному принципу. Победило подрастающее поколение.

«Вышли и бились за место». Как проходит подготовка хоккейной сборной Беларуси к спаррингам против россиян?-4

Даниил Сотишвили, игрок сборной Беларуси по хоккею:
Всегда побеждать приятно. Вышли и бились за место. Тренеры смотрели, надо было доказывать, что ты достоин оказаться в этом составе, в этой команде.

Крэйг Вудкрофт о сборах нацкоманды. Подробнее здесь.

# Хоккей Беларуси # Даниил Сотишвили # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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