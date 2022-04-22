«Вышли и бились за место». Как проходит подготовка хоккейной сборной Беларуси к спаррингам против россиян?

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает учебно-тренировочный сбор. Подопечные Крэйга Вудкрофта готовятся к предстоящим спаррингам с россиянами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 апреля дружина провела первую двустороннюю игру. Участники тренинг-кэмпа были разделены на две команды по возрастному принципу. Победило подрастающее поколение.

Даниил Сотишвили, игрок сборной Беларуси по хоккею:

Всегда побеждать приятно. Вышли и бились за место. Тренеры смотрели, надо было доказывать, что ты достоин оказаться в этом составе, в этой команде.